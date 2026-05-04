Cento incendi in casa al giorno: a Gallarate l’incontro contro i rischi domestici

In Italia si verificano oltre due milioni e mezzo di incidenti domestici l’anno (dati Istat). Più di cento incendi al giorno interessano le nostre abitazioni, secondo le statistiche dei Vigili del Fuoco. Le cadute, da sole, valgono più della metà degli infortuni che accadono tra le mura di casa. Eppure, l’abitazione continua a essere percepita come il luogo per definizione sicuro.

Da qui parte “Sicuri in casa: come prevenire i rischi. O affrontarli”, l’incontro che Anap e Confartigianato Imprese Varese hanno messo in calendario per giovedì 14 maggio 2026 dalle 17.30 nella sede di viale Milano 69 a Gallarate.

L’iniziativa rientra nel format “Prendersi cura — Incontri di benessere e informazione” e propone una lettura concreta del rischio domestico: senza allarmismi, ma con i dati alla mano e con i consigli operativi che troppo spesso non arrivano a chi ne avrebbe più bisogno. Al tavolo parleranno le persone che la sicurezza domestica la maneggiano davvero, ogni giorno.

Un’ingegnera del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco racconterà cosa trovano sul campo i soccorritori: incendi in cucina, intossicazioni da monossido di carbonio nei mesi freddi, batterie al litio messe in carica di notte. L’infermiere di famiglia e di comunità, figura del Servizio sanitario regionale che entra fisicamente nelle abitazioni, spiegherà cosa controllare prima ancora che accada qualcosa: tappeti, illuminazione, scale, calzature, terapia farmacologica. Il medico internista metterà in fila i sintomi che vengono confusi con altro, dalla nausea da monossido alle reazioni dei farmaci che aumentano il rischio di cadere.

Anziani, adulti, giovani genitori: il rischio domestico riguarda tutti, e ognuno trova nell’incontro indicazioni dedicate, dalla prevenzione delle cadute degli over 65 alle precauzioni su detergenti e prodotti chimici nelle famiglie con bambini, fino agli errori di carica dei dispositivi a batteria che riguardano adulti e ragazzi.

L’ingresso è libero e gratuito. Per partecipare è sufficiente iscriversi al link

https://artser.typeform.com/to/m25eqiFw oppure inviare una mail a monica.baj@artser.it.