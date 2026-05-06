Cento musicisti nella chiesa di San Martino: a Malnate arriva il concerto “Invictus”

Oltre cento musicisti, tra orchestra e coro, trasformeranno la chiesa di San Martino a Malnate in un grande auditorium a cielo aperto. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21.00, il Masolino Ensemble torna in scena con il concerto “Invictus”, un evento che promette di unire l’eccellenza della musica classica alla partecipazione popolare, grazie alla formula dell’ingresso gratuito che da sempre contraddistingue l’attività del gruppo guidato dal Maestro Matteo Madella.

Un ensemble nato per il territorio

Il Masolino Ensemble non è solo una realtà musicale, ma un progetto civile che punta a portare la grande musica fuori dalle sale d’élite per restituirla al cuore delle comunità locali. L’organico, composto da professionisti, allievi avanzati e appassionati, rappresenta una delle realtà corali e orchestrali più vivaci del Varesotto. Quello dell’8 maggio è il secondo appuntamento della stagione e arriva dopo un debutto di grande successo, confermando una crescita artistica che oggi permette alla compagine di affrontare programmi di estrema complessità e fascino.

Il programma musicale: da Verdi a Márquez

La serata si aprirà con le note risorgimentali dell’Ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi, un inizio di forte impatto emotivo che introdurrà il pezzo centrale della serata: la Missa in Angustiis di Franz Joseph Haydn. Conosciuta anche come “Messa Lord Nelson”, l’opera è stata composta nel 1798 in un periodo di crisi europea e alterna tensioni drammatiche a momenti di profonda devozione. Il finale sarà invece affidato ai ritmi latinoamericani del Danzón n. 2 di Arturo Márquez, una pagina vibrante scelta per chiudere il concerto con un’esplosione di colori e ritmo.

La guida del Maestro Matteo Madella

A tenere insieme gli oltre cento elementi sul palco sarà il Maestro Matteo Madella, direttore artistico e fondatore del progetto. La sua visione, basata sulla fusione tra rigore tecnico e accessibilità, ha permesso all’ensemble di consolidarsi come punto di riferimento culturale nell’area varesina. «Musica per tutti» non è solo uno slogan, ma una missione che si traduce nella scelta di non prevedere biglietti d’ingresso o prenotazioni obbligatorie, favorendo la partecipazione di famiglie, giovani e curiosi.

Musica come bene comune

La scelta della gratuità risponde alla vocazione originaria del Masolino Ensemble: considerare l’arte un bene comune a disposizione di chiunque. Il concerto nella chiesa di San Martino si inserisce dunque in un percorso di costruzione di comunità attraverso l’ascolto condiviso, trasformando un evento culturale in un momento di aggregazione per l’intera cittadinanza di Malnate e dei comuni limitrofi.