Cento pallavolisti in campo a Casciago, vincono “Quelli dell’ultimo minuto”

Giornata di festa, sport, divertimento ma anche di solidarietà, quella di domenica scorsa a Casciago. L’oratorio ha ospitato la quarta edizione del torneo di pallavolo amatoriale che ha visto sfidarsi dodici formazioni provenienti da diverse località della provincia con in campo un centinaio di appassionati di tutte le età.

Galleria fotografica Il torneo benefico di pallavolo a Casciago 4 di 7

Bella e numerosa anche la cornice di pubblico alle partite del torneo che, al termine degli incontri, ha premiato la squadra di “Quelli dell’ultimo minuto” (foto in alto). Sul podio anche i “Tiki”, secondi, e i padroni di casa de “I Casciaghesi”, terzi classificati.

La manifestazione, come detto, ha un fine solidale e serve per sostenere le attività del progetto “Pane e Latte” nato proprio a Casciago. Lo scopo è quello di aiutare suor Enza e le altre consorelle comboniane che operano nella zona di Lusaka, la capitale dello Zambia. Con l’aiuto di “Pane e Latte” le missionarie possono acquistare cibo e materiale scolastico ma anche materiali da costruzione per mantenere e migliorare gli edifici dove i bambini – che vivono in condizioni di estrema povertà – possono trascorre la giornata, studiando e svolgendo altre attività.