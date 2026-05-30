Centri estivi a Saronno, la sindaca Pagani rassicura: “Servizio garantito”

Un messaggio rivolto alle famiglie saronnesi per rassicurarle sull’avvio dei centri estivi cittadini. La sindaca Ilaria Pagani interviene sul tema confermando l’impegno dell’amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con tutte le garanzie necessarie per bambini e genitori.

Tra gli aspetti evidenziati dalla prima cittadina c’è la conferma della copertura economica destinata all’assistenza educativa per i minori con certificazione, un elemento ritenuto fondamentale per garantire la piena inclusione all’interno delle attività estive.

«Garantita l’assistenza educativa per i minori con certificazione»

«Il Comune conferma la copertura dei contributi destinati all’assistenza educativa per i minori con certificazione, affinché ciascun bambino possa vivere l’esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai propri bisogni» afferma la sindaca Pagani. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di permettere a tutti i bambini e alle bambine di partecipare alle attività estive senza che le famiglie debbano affrontare ulteriori preoccupazioni organizzative o economiche.

Al lavoro anche su rette e procedure amministrative

L’amministrazione comunale sta inoltre lavorando per garantire la regolare gestione dei pagamenti delle rette e delle procedure amministrative collegate ai centri estivi. «Stiamo lavorando per assicurare la regolare gestione dei pagamenti delle rette e delle procedure amministrative collegate, con l’obiettivo di non creare disagi alle famiglie in una fase così importante dell’organizzazione estiva» spiega la sindaca.

«Un servizio fondamentale per le famiglie»

Nel suo intervento Pagani sottolinea il valore sociale ed educativo dei centri estivi, che ogni anno rappresentano un importante punto di riferimento per molte famiglie durante la pausa scolastica. «Sappiamo quanto i centri estivi rappresentino un supporto fondamentale per i genitori, oltre che un’opportunità educativa e di socialità per i più piccoli. Per questo motivo l’Amministrazione sta seguendo con la massima attenzione ogni aspetto organizzativo, in costante dialogo con gli uffici competenti e i soggetti coinvolti» dichiara la sindaca.

Da qui l’invito rivolto ai genitori a guardare con fiducia alle prossime settimane: «Il Comune è al lavoro per garantire continuità, inclusione e qualità del servizio, nel rispetto delle esigenze di tutti» conclude Pagani.