Centro di Formazione Professionale PROMOS a Cassano Magnago, la scuola che prepara davvero al futuro

Nel cuore della provincia di Varese esiste una realtà scolastica che molti ancora non conoscono, ma che per tante famiglie può rappresentare una scelta decisiva. A Cassano Magnago, infatti, il Centro di Formazione Professionale Promos è una realtà unica: è l’unica scuola superiore gratuita della città, finanziata da Fondi Pubblici erogati da Regione Lombardia. Un dettaglio che, in tempi in cui l’educazione è spesso associata a costi sempre più alti, fa la differenza. In un momento in cui scegliere la scuola superiore significa spesso interrogarsi su costi, prospettive e reali opportunità per i propri figli, Promos propone un modello diverso: una formazione concreta, orientata al lavoro e costruita intorno alle esigenze dei ragazzi e delle imprese del territorio.

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Accreditato da Regione Lombardia per i servizi formativi e per il lavoro, il centro è attivo dal 2004 e in oltre vent’anni di attività ha costruito una reputazione solida basata su risultati tangibili: studenti che trovano lavoro, oppure che proseguono gli studi con una preparazione pratica già molto sviluppata. Scegliere Promos non significa rinunciare a qualcosa rispetto alle scuole superiori tradizionali. Significa piuttosto prediligere un approccio più diretto alla realtà professionale, dove la teoria si affianca alla pratica, i laboratori diventano parte centrale della didattica e il rapporto con le aziende del territorio è costante.

Ipermedialità e Servizi all’Impresa: due percorsi attuali, tecnologici, efficaci

Per l’anno formativo 2026-2027 Promos propone, nella sede di via Guglielmo Marconi 56 a Cassano Magnago, due percorsi triennali dedicati ai ragazzi in uscita dalla scuola media che vogliono assolvere l’obbligo formativo imparando una professione. Il primo è il corso per Operatore Grafico Ipermediale, pensato per chi vuole entrare nel mondo della comunicazione visiva e digitale: grafica, fotografia, video, editing e produzione multimediale. Il secondo è il corso per Operatore ai Servizi d’Impresa, che forma figure capaci di gestire attività amministrative e organizzative all’interno delle aziende, con competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Entrambi i percorsi prevedono una forte componente laboratoriale e periodi di stage in azienda, trasformando la scuola in un ambiente in cui ciò che si studia trova subito applicazione concreta.

Il percorso non si esaurisce necessariamente con il triennio. Gli studenti che desiderano continuare possono frequentare il quarto anno e conseguire il Diploma di Tecnico di terzo livello europeo nel campo della Grafica o dei Servizi all’Impresa. Grazie al nuovo ordinamento sperimentale promosso da Regione Lombardia — a cui Promos aderisce — questo titolo consente di accedere direttamente dopo il quarto anno alla maturità oppure alle selezioni degli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori, le nuove accademie tecnologiche di livello universitario. In altre parole, scegliere Promos non significa percorrere una strada alternativa agli Istituti tradizionali che chiude le possibilità, ma al contrario frequentare una scuola aperta che permette di costruire il proprio futuro passo dopo passo.

Promos, grazie alla sua dimensione numerica relativamente contenuta e ad un corpo docente e di sostegno di prim’ordine, è attenta alle esigenze dei singoli studenti nel loro percorso di crescita, con particolare attenzione all’inclusione e allo sviluppo di progetti specifici per il supporto agli studenti con bisogni educativi particolari e per il loro inserimento nel contesto formativo e lavorativo.

Professionisti in aula: quando l’esperienza reale diventa insegnamento

Il cuore del metodo Promos è la didattica orientata all’imparare facendo e su percorsi didattici progettati sulle differenti esigenze dei ragazzi. Nei laboratori e nei tirocini gli studenti sperimentano direttamente ciò che studiano, sotto la guida di un corpo docente composto in gran parte da professionisti attivi nei rispettivi settori, figure che portano in aula esperienze reali, contatti con il mondo del lavoro e uno sguardo aggiornato sulle trasformazioni delle professioni.

Tra loro c’è Andrea W. Castellanza, regista e podcaster noto nel territorio varesino, già presidente della Film Commission della provincia di Varese e direttore dell’Istituto Cinematografico Antonioni. “Promos è un’oasi di attenzione formativa davvero unica,” racconta. “Cerchiamo di stare vicini agli studenti e alle loro esigenze non solo scolastiche ma anche di crescita personale, in un’età e in un’epoca molto complesse. Oggi competenze come l’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, la transmedialità e la comunicazione digitale sono strumenti fondamentali: qui i ragazzi imparano a comprenderli e a usarli in modo creativo e professionale.”

Nel corso grafico insegna anche Paolo Righi, docente di fotografia con un percorso multidisciplinare alle spalle focalizzato sulle Applicazioni Digitali per l’Arte e i Beni Culturali: è stato storico Station Manager di Neverwas Radio, la web radio di Varese che oggi è diventata una Factory di podcasting nota per le collaborazioni con alcuni tra i principali Musei ed enti Culturali Italiani. Il suo approccio unisce tecnica, cultura visiva e creatività. “Quando si insegnano materie creative ai ragazzi, in cui la componente tecnologica è molto alta” racconta. “gli studenti imparano anche a osservare il mondo, a interpretarlo e a raccontarlo con linguaggi a loro più vicini. Lo stimolo culturale e creativo è fondamentale per le nuove generazioni: vogliamo che i nostri studenti imparino a creare cose belle, ma soprattutto a capire perché sono belle.”

Insieme a Castellanza e Righi lavora Luca Ossolengo, professionista che ha costruito la propria esperienza nel campo dell’immagine e della comunicazione visiva collaborando con importanti locali e realtà della nightlife della provincia di Milano, per cui ha curato progetti di identità visiva e brand design.

La didattica in aula, anche nelle materie di base, con due lingue, insegnanti matematici, tecnologici e storico-umanistici cerca sempre di approcciarsi ad esempi reali, all’attualità, all’educazione civica e all’obiettivo di creare giovani pronti alla professione e alla cittadinanza attiva: anche nell’area di base, Promos attinge architetti (matematica), avvocati (diritto) e biologi nutrizionisti (scienze) dal mondo del lavoro per rendere la didattica quanto più esperienziale possibile.

Dalla scuola al lavoro: il ponte con le imprese del territorio

Nel corso dedicato ai Servizi d’Impresa il collegamento con il mondo del lavoro è altrettanto forte. Un contributo importante arriva da Paola e Giovanna Saporiti, titolari dell’omonimo studio di commercialisti e consulenti del lavoro, molto conosciuto in provincia di Varese, che portano in aula la loro esperienza quotidiana nella gestione delle aziende e nei rapporti con il tessuto produttivo locale.

“I nostri studenti imparano molto più che norme e procedure,” spiegano. “Imparano a ragionare come chi lavora davvero in un’azienda: organizzare il lavoro, gestire le priorità, affrontare imprevisti, comunicare con clienti e colleghi in modo professionale. Le sfide del mondo del lavoro non si affrontano solo con i manuali, ma con metodo, responsabilità e capacità di adattamento.”

Il legame con il territorio è infatti uno degli elementi più distintivi di Promos. In oltre vent’anni di attività la scuola ha costruito una rete di rapporti con aziende, studi professionali e realtà produttive della provincia. Collaborazioni e progetti condivisi rendono il passaggio dalla scuola al lavoro molto più naturale e concreto per gli studenti, che ogni anno trascorrono diverse settimane in tirocinio nelle migliori aziende settoriali del Varesotto e dell’Altomilanese.

Una visita che può davvero determinare una scelta

Per le famiglie e i ragazzi della provincia di Varese che stanno scegliendo il percorso dopo la terza media, Promos rappresenta quindi una possibilità concreta: una scuola gratuita, radicata nel territorio, capace di insegnare una professione senza precludere la prosecuzione degli studi. Un luogo dove la formazione non resta teoria, ma diventa esperienza.

Per visitare la struttura, conoscere i corsi o ricevere informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare la segreteria didattica al numero 0331 785195 oppure scrivere a segreteria@promosformazione.it. Per molti ragazzi potrebbe essere il primo passo verso un futuro costruito con competenze reali e opportunità concrete.