Cercano di andarsene dal negozio senza pagare: due minorenni denunciate dalla Polizia di Stato
Giunte alle casse automatiche le due giovani avevano pagato solo la merce che avevano in mano e non quella nelle loro borse. Fermate dalla sicurezza e prese in consegna dai poliziotti, le due minori sono state trovate in possesso di circa 135 euro di merce
La Polizia di Stato, sabato sera, ha denunciato in stato di libertà una 16enne peruviana residente a Como ed una 15enne italiana, per furto aggravato in concorso.
Intorno alle 20.30 gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como si sono recati in un esercizio commerciale di via Carloni, per la segnalazione di furto da parte di personale della sicurezza del negozio.
Sul posto, ricostruiti i fatti, i poliziotti hanno accertato che la 16enne e la 15enne erano state notate da personale della sicurezza dell’esercizio commerciale aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto e mettere nelle loro borse della merce.
Giunte alle casse automatiche le due giovani avevano pagato solo la merce che avevano in mano e non quella nelle loro borse. Fermate dalla sicurezza e prese in consegna dai poliziotti, le due minori sono state trovate in possesso di circa 135 euro di merce risultata rivendibile e restituita ai proprietari.
Sporta denuncia da parte del responsabile del negozio, la 16enne e la 15enne sono state quindi denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso.
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