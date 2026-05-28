Cercasi Cleo, tartaruga smarrita in zona Montello a Varese: l’appello di una famiglia

È un appello accorato quello che arriva alla redazione di VareseNews da una famiglia residente in zona Montello a Varese. Da qualche settimana, infatti, la loro tartaruga di terra, Cleo, è scomparsa dal giardino: con ogni probabilità è scappata, complice la bella stagione che spinge questi animali a muoversi e a esplorare.

«Purtroppo da un po’ di settimane non troviamo più la nostra testuggine in giardino, crediamo che sia scappata», scrivono i proprietari, che ora si rivolgono alla comunità nella speranza di ritrovare Cleo.

La richiesta è semplice: far girare la voce tra residenti e passanti. Le testuggini di terra, lente e tranquille, possono percorrere distanze sorprendenti in cerca di cibo o di un riparo, infilandosi tra siepi, aiuole e cortili.

Chi dovesse avvistare Cleo non deve avere timore: si tratta di un animale del tutto innocuo, che può essere preso in mano senza alcun pericolo. Chiunque la trovasse è pregato di contattare i proprietari al numero +39 329 6797335.

Un piccolo gesto di attenzione potrebbe bastare a riportare a casa Cleo e a restituire il sorriso a chi la sta cercando.