Cercasi talenti per le PMI varesine: un incontro per giovani e aziende

Perché i giovani del varesotto preferiscono cercare fortuna oltre confine invece di costruire il proprio futuro nel tessuto economico locale? È questa la domanda al centro del primo incontro del ciclo “Il valore del vicino”, in programma lunedì 19 maggio alle 17.30 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

L’incontro affronta il tema dell’attrazione di talenti: cosa può offrire la piccola impresa ai giovani che i grandi gruppi non possono dare? Crescita rapida, autonomia, appartenenza a qualcosa di concreto, ma spesso i giovani non lo sanno.

Per questo il titolo dell’incontro è “Giovani e territorio: l’attrattività della piccola impresa“. A confrontarsi saranno tre aziende che racconteranno progetti concreti sull’inserimento giovanile, insieme a un sociologo del lavoro e a due giovani lavoratori: l’obiettivo è quello di aprire un dialogo diretto tra nuove generazioni e mondo dell’impresa.

L’appuntamento è il primo di cinque incontri, da maggio a dicembre, promossi da Confartigianato Imprese Varese e Materia Impresa Lab con l’obiettivo di rimettere al centro il valore delle filiere produttive locali e il loro ruolo strategico per l’economia del territorio: perché la prossimità è un vantaggio competitivo reale, e il momento per ragionarci insieme è adesso.

L’ingresso è libero. Per partecipare è possibile iscriversi tramite il form su artser.typeform.com/materia.