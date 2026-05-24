Ceresio in Giallo, vince Michele Brambilla con il suo romanzo d’esordio “Non è successo niente di grave”

È Michele Brambilla con il suo romanzo d’esordio, “Non è successo niente di grave” (Baldini+Castoldi, 2025), il vincitore assoluto dell’edizione 2025-2026 del concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo”, competizione letteraria riservata al genere giallo, thriller, noir e poliziesco nata da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi.

Sul secondo gradino del podio dei romanzi editi sale Daniele Bresciani con La lince sa aspettare (Bompiani, 2025), seguito dalla coppia di autori De Bellis & Fiorillo con Dove si mangia la nebbia (Piemme, 2025) al terzo posto. Nella sezione riservata ai romanzi gialli editi con Ebook certificati accessibili LIA, vince Emilio Martini, pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni, con Aspettando Cosetta (Corbaccio, 2024).

Un’edizione ricchissima del concorso, che ha visto pervenire 637 opere letterarie tra romanzi editi, racconti inediti, “Gialli nel cassetto”, “Giallo Junior” e “Il Giallo per tutti”, con autori e autrici provenienti da tutta Italia e anche dall’estero e i due premi speciali, alla carriera a Rosa Teruzzi e alla miglior traduzione di libri di genere a Carmen Giorgetti Cima.

Il vincitore di quest’anno, Michele Brambilla, nato a Monza, giornalista professionista e direttore del quotidiano Il Secolo XIX di Genova, è una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Nel corso della sua carriera, ha lavorato per il Corriere della Sera, La Provincia, Libero, Il Giornale, La Stampa, La Gazzetta di Parma e il gruppo editoriale del Quotidiano Nazionale. Nel 2016 ha curato per Mondadori il libro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo Tre uomini e una vita. Insignito nel 2007 dell’Ambrogino d’oro del Comune di Milano, vive oggi a Luino, sul Lago Maggiore.

Il romanzo con cui si è aggiudicato il primo premio è un noir capace di intrecciare cronaca, tensione narrativa e introspezione psicologica.

“Non è successo niente di grave è il mio primo romanzo – racconta – È una storia di provincia che avevo in testa da quarantacinque anni, ispirata a un fatto vero, che avevo seguito, giovane cronista, nel 1980, quando ancora si scriveva con la Lettera 22 e si dettavano gli articoli agli stenografi, e quando l’Italia usciva a fatica dai cupi anni Settanta, quelli di piombo, per entrare negli Ottanta con tanta voglia di leggerezza. Sono felice che questo romanzo sia arrivato qui a Ceresio in Giallo, una rassegna prestigiosa, e così vicina ai miei luoghi del cuore”.

Il secondo classificato, Daniele Bresciani, ha lavorato a lungo come giornalista, prima come caposervizio alla Gazzetta dello Sport e successivamente come vicedirettore di Vanity Fair e Grazia per passare poi in Ferrari dove è stato a lungo responsabile dell’area publishing. Nel 2023 scrive insieme a Gino Paoli Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, autobiografia del cantautore uscita per Bompiani.

Dopo il debutto narrativo nel 2013, si è dedicato al noir creando il personaggio dell’ispettore Dario Miranda, protagonista del romanzo con cui aveva già strappato il secondo gradino del podio di “Ceresio in Giallo” nel 2023 e al centro anche di La lince sa aspettare, un thriller dalle atmosfere intense e profonde ambientato tra le ombre di Milano e l’Albania di Enver Hoxha da cui si fuggiva via mare o attraversando montagne impervie abitate dalle linci, in una storia che intreccia solitudine, violenza e fragilità umane, con cui si è classificato quest’anno.

Stefano De Bellis, autore insieme a Edgardo Fiorillo di Dove si mangia la nebbia, è nato a Roma nel 1973 e vive a Piacenza. Grande appassionato di storia antica, musica, cinema e letteratura, è anche sommelier e cultore della buona cucina. Edgardo Fiorillo, nato a Genova nel 1973, ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo della divulgazione scientifica, dell’editoria e della televisione. E’ appassionato di storia, fumetto, cinema e letteratura crime. Con Dove si mangia la nebbia (Piemme, 2025) i due autori inaugurano una nuova serie investigativa ambientata nella Pavia dei primi anni Novanta con protagonista la procuratrice aggiunta Alida Savich, donna dal carattere ruvido, “caustica, indomabile e tormentata” chiamata “il mostrino” dai suoi collaboratori.

La premiazione del concorso si è svolta a Varese alle Ville Ponti condotta dalle organizzatrici Carla De Albertis e Jenny Santi, alla presenza delle istituzioni, scrittori, giurati e di numerosi appassionati del genere giallo e noir