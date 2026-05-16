Charity Dinner 2026 della Croce Rossa Italiana di Gallarate: 150 partecipanti a Villa Bregana nel segno della solidarietà

Sono stati 150 i partecipanti alla seconda edizione della Charity Dinner organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, andata in scena ieri sera nella suggestiva cornice di Villa Bregana.

Un’importante risposta da parte della comunità, che conferma la crescente attenzione verso i progetti e le attività del Comitato sul territorio, nel segno del nuovo slogan nazionale della Croce Rossa Italiana: “Ovunque Vicini”.

Galleria fotografica La Charity Dinner 2026 della Croce Rossa Italiana di Gallarate 4 di 7

Ad aprire la serata è stata la vicepresidente del Comitato, Elisabetta Bani, che ha accolto ospiti, autorità, sostenitori e volontari presenti all’evento.

Nel corso della cena il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, Lorenzo Canziani, ha presentato il rendiconto dei fondi raccolti durante la precedente edizione, destinati alla ristrutturazione della sede del Comitato, illustrando inoltre il nuovo obiettivo solidale del 2026: l’acquisto di un pullmino sociale a 9 posti dedicato al trasporto e al supporto delle persone più fragili del territorio.

Presente alla serata anche il presidente della Comitato Regionale Lombardia, Maurizio Bonomi, insieme al consigliere regionale della Lombardia Emanuele Monti, al maggiore Pierpaolo Convertino comandante Compagnia Carabinieri e ai rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio, il sindaco di Sumirago e il vicesindaco di Albizzate, a testimonianza della forte sinergia tra volontariato, istituzioni e comunità locali.

La serata è stata arricchita dall’intervento comico di Flavio Oreglio e dall’accompagnamento musicale del Conservatorio Puccini di Gallarate con il musicista Simone Milliava.

Nel corso dell’evento sono state consegnate le benemerenze agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Fazzini, Credipass – Filiale di Varese via Donizetti 17, Amici del Buon Umore di Samarate e Studio LiberaMente di Castronno.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto ai partner e alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione della serata, tra cui Villa Bregana per l’ospitalità e Chef Paolo Grazian per il servizio offerto, Pasticceria Bianchi dal 1934 e i fornitori degli allestimenti floreali: Il Fiore di Ghiroldi Fabrizio, Rossana Flower Store, Anna Flower Designer e Il Giardino di Fabia.

Fondamentale anche il contributo dei volontari del Comitato di Gallarate, che hanno seguito l’organizzazione dell’evento con tempo, dedizione e spirito di servizio, rendendo possibile la riuscita della serata.

«Questa serata rappresenta il senso più autentico dell’essere Croce Rossa: esserci per gli altri, ogni giorno, con umanità, vicinanza e presenza concreta. Il nuovo pullmino sociale sarà uno strumento importante per continuare a essere accanto alle persone più fragili del territorio. ‘Ovunque Vicini’ non è soltanto uno slogan, ma il modo in cui scegliamo di vivere il nostro impegno quotidiano» dice Lorenzo Canziani, presidente del Comitato gallaratese.