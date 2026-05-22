Che fare con i bambini nel weekend del 22, 23 e 24 maggio a Varese e nel Varesotto

Aria d’estate in questo weekend di maggio con tanto sole e temperature in aumento. Per i bambini può essere l’occasione giusta per fraternizzare meglio con gli amici cani a Buguggiate o con ritmi e sapori fella vita di Campagna con l’AgriFest di Casciag.

Da non perdere il divertente Schima Party di Avis a Gorla Minore o una delle tante e colorate manifestazioni sportive da vivere all’aria aperta

EVENTI

BUGUGGIATE – Sabato 23 e domenica 24 maggio torna il Dog Academy Festival: due giornate dedicate al mondo cinofilo con sport, prove pratiche, attività per famiglie e momenti da vivere insieme al proprio cane – Tutte le info

CASCIAGO – Hobbisti, laboratori e sapori domenica per la 16ª Agreenfest al Parco dei Ciliegi si anima con espositori, la mostra dei conigli e l’AgreenRistorante. Un evento corale che coinvolge associazioni e volontari del territorio – Tutte le informazioni

VARESE – “Tutti a tavola” sabato sera alla Brunella: una cena per i bambini delle famiglie fragili. L’oratorio varesino ospita una serata di raccolta fondi tra giochi e gastronomia – L’evento

CARONNO VARESINO – Domenica 24 maggio la Pro Loco invita famiglie e amici a un Pic-nic a La Boza: un pomeriggio all’aperto godersi il verde con cibo al sacco, giochi e relax nel cuore della natura – L’iniziativa

CARNAGO – Due giorni di eventi per tutti con la Festa delle Associazioni: spettacoli, musica, attività, intrattenimento e stand per valorizzare il mondo associativo del paese – Leggi qui

CASSANO MAGNAGO – Al Parco della Magana arriva la Camelot Fest: tre giorni di atmosfera medievale con accampamenti storici, spettacoli, mercatini, musica e attività per adulti e bambini – Il programma

SESTO CALENDE – I clown di Vip Verbano tornano a Sesto Calende per la “Giornata del Naso Rosso”. Per la gioia di grandi e piccini i clown dell’associazione, con i loro immancabili nasi rossi ed i loro camici colorati, animeranno la piazza con giochi, balli, palloncini, truccabimbi, tanti sorrisi e abbracci – Tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

GORLA MINORE – Domenica in occasione di Botteghe Aperte, torna il divertentissimo Schiuma party di Avis – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Il mosaico delle stoffe è il laboratorio per bambini in programma domenica 24 maggio dalle ore 15.30 al Museo del Tessile, in occasione di May Fiber. L’attività è gratuita e sarà introdotta da una visita guidata a Miniartextil – Come partecipare

SPORT

VERGIATE – Domenica 24 maggio torna la Color Run, la corsa non competitiva per tutte le etàle vie della città ospiteranno una festa di sport e divertimento. Iscrizioni aperte fino al 10 maggio – La manifestazione

BUSTO ARSIZIO – Allo stadio Speroni torna la BCS Cup: in campo a Busto Arsizio oltre 100 giovani calciatori. Sabato 23 maggio lo stadio Speroni ospiterà il torneo dedicato ai bambini dell’annata 2016 organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto – Tutte le informazioni

COCQUIO – Cocquio Trevisago fra sport e solidarietà con la 21ª Camminiamo Insieme. Domenica 24 maggio due percorsi podistici e un minigiro per bambini per sostenere le attività motorie degli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

ALBIZZATE – Sabato 23 maggio alla Sala Piotti va in scena Apologia dell’Armadillo, la performance circense della compagnia varesina Nudi ma scalzi fatta di giocoleria e teatro fisico e ispirata alla celebre opera di Zerocalcare – Lo spettacolo

CASSINA RIZZARDI – Sabato il Teatrino dell’Es presenta lo spettacolo Il Circo dei Bambini all’insegna del divertimento e della fantasia per i più piccoli – L’evento

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica va in scena Il pane non può aspettare, il romanzo di Buffa diventa teatro. La Compagnia Duse di Besozzo porta sul sagrato della chiesa di Sant’Appiano con 35 attori in un adattamento corale della storia partigiana ambientata nel borgo varesino – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Lunedì sera un incontro gratuito alla Scuola Piccola England di Varese per aiutare i genitori a orientarsi tra dubbi, paure e vantaggi del bilinguismo nei bambini – L’iniziativa

PER TUTTI – Riccardo Muti riceverà il Premio Chiara alla Carriera 2026. Il romanzo di Buffa diventa teatro e va in scena a Castello Cabiaglio. In ricordo di Silvia e Alessandro: una giornata di sport e solidarietà a Varese – Che fare nel weekend