Che fare con i bambini nel weekend del 29, 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno a Varese e nel Varesotto
Bambini alla scoperta di artisti, lucciole, borghi e interi parchi nel lungo ponte del 2 giugno. Non mancano giochi, spettacoli e solidarietà
Con la maggior parte delle scuole chiuse lunedì 1 giugno, l’ultimo weekend di maggio dei bambini diventa un lungo ponte che si estende fino alla Festa della Repubblica di martedì due giugno. Un lungo anticipo di estate da passare in famiglia tra sagre, eventi di piazza , laboratori ed escursioni. Tante occasioni per passare del tempo insieme, genitori e figli, tra convivialità, divertimenti e nuove esplorazioni.
EVENTI
VARESE – La Festa di Capolago parte sabato seracon la grande risottata lungo le vie del paese accompagnata dalla musica dei Gorilla Groove, e prosegue domenica con pranzo, tombolata, giochi e attività dedicate a bambini e adulti – Qui tutte le info
VARESE – GiugnoOk compie 35 anni e festeggia con un mese di sport, musica e comunità. Dal 29 maggio al 26 giugno l’oratorio di Biumo Superiore ospita la 35ª edizione della manifestazione più amata del quartiere – Tutte le info
CASTIGLIONE OLONA – Torna sabato tra vicoli e cortili del centro paese Il borgo dei balocchi con giochi, laboratori e magia per la dodicesima edizione della manifestazione dedicata a bambini e famiglie. Dalle 15 alle 19 eventi gratuiti, spettacoli – Tutto il programma
CASTIGLIONE OLONA – Porte aperte e percorsi gratuiti per le famiglie a Palazzo Branda con l’pertura pomeridiana straordinaria, senza prenotazione per l’evento che unisce la cultura locale all’attività ludica – I dettagli
BUSTO ARSIZIO – Domenica 31 maggio, dalle 12 alle 18 c’è la Festa del Canile, una giornata di porte aperte e divertimento per tutta la famiglia. Tra sfilate dei cani, mercatini, buon cibo e dimostrazioni a sostegno degli amici a 4 zampe – Scopri di più
BUSTO ARSIZIO – Dal 29 al 31 maggio al Parco del Museo del Tessile arrivano le Antiche Tradizioni del Sud: tre giorni tra street food, specialità gastronomiche del Meridione, musica dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia – Tutte le info
NERVIANO – È il weekend del Big Bang Music Fest: dal 28 maggio al 2 giugno, la tredicesima edizione del festival dei giovani nervianesi con concerti a ingresso libero, cibo e attività per famiglie nell’area di viale Papa Giovanni XXIII – Il programma
ALBIZZATE – Dal 29 al 31 maggio nel cortile comunale di piazza IV Novembre, tre giorni di Festa con gli Alpini con gastronomia, musica live e parete di arrampicata per i bambini – Qui tutte le info
SESTO CALENDE – Domenica i camici colorati dei clownterapisti invadonopiazza De Cristoforis per la XXII Giornata del Naso Rosso, con giochi, spettacoli e laboratori per bambini – Tutte le informazioni
CAIRATE – Il paese celebra l’850° anniversario del passaggio di Federico Barbarossa con il “Sibrium Langobardorum”. Sabato 30 e domenica 31 maggio il Monastero ospiterà la settima edizione della rievocazione storica tra didattica, antichi mestieri e stand gastronomici – Tutte le informazioni
ESCURSIONI
AZZATE – Torna la Lucciolata nel Bosco tra Piana di Vegonno e il territorio di Azzate: una passeggiata serale immersa nella natura per osservare il suggestivo spettacolo delle lucciole – Qui tutte le info
CASTELNUOVO BOZZENTE – Sabato sera l’escursione sui sentieri del Parco Pineta con “Quelli della notte” parte dalla sede del Parco a Castelnuovo Bozzente alla scoperta del bosco dopo il tramonto per una passeggiata guidata tra lucciole rapaci e non solo – Tutte le info
CANTELLO – Martedì 2 giugno un nuovo appuntamento per bambini dai 6 ai 10 anni Piccoli esploratori alla scoperta Valle della Bevera con Archeologistics. Una mattinata di orienteering gratuita – con prenotazione – tra i segreti del sentiero 385B di Cantello – L’iniziativa
VEDANO OLONA – Camminata, stand gastronomico e solidarietà: domenica per una nuova edizione della StraVedano, una camminata solidale aperta a tutte le età. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a un progetto inclusivo dedicato all’autonomia e alle attività per ragazzi con disabilità – Come partecipare
TRADATE – Una muova domenica tra natura e spazio al Centro Didattico Scientifico di Tradate con diverse proposte per vivere tutte le avventure tra il centro didattico nel cuore del Parco Pineta e l’Ecoplanetario – Il programma
GIOCHI E LABORATORI
VARESE -Una Caccia al tesoro contro il “mostro” della piazza per l’ultimo appuntamento con le Domeniche dello YAK nel pomeriggio del 31 maggio. L’evento è gratuito per bambini e famiglie con giochi e laboratori a cura di Karakorum e Associazione Voce – Tutto il programma
VARESE – Dal 1 al 4 giugno a Villa e Collezione Panza laboratori creativi per bambini e un’apertura straordinaria serale per Educare al vedere con Josef Albers, in ooccasione della mostra “Josef Albers: Meditations” – Come prenotare
BUSTO ARSIZIO – L’artista Emily Little accoglie i bambini sabato mattina a Palazzo Cicogna per il laboratorio Siamo tutti/e inGEgNI, promosso in occasione di May Fiber e sarà introdotta da una visita guidata alla mostra W?re threads- Come partecipare
CUASSO AL MONTE – Inizia sabato mattina da La Tana – piccoli luoghi in argilla in cui il gioco è al sicuro, il ciclo di laboratori gratuiti di arteterapia promossi dalla biblioteca e condotti da Marta Scamarcia – I dettagli
VARESE – Da Agricola una settimana dedicata alla Lavanda: fiori, colori, profumi e workshop creativi per scoprire il mondo della lavanda attraverso laboratori ed esperienze per adulti e bambini – Tutte le informazioni
MAMMA E PAPÀ
AZZATE – Lo Stendipanni delle Mamme in cerchio compie 5 anni e festeggia nel weekend con lo speciale Stendipanni chic di sabato 30 maggio dalle 10 alle 17 con rinfresco sarà anticipato venerdì 29 da un omaggio per ogni cliente. E c’è anche una raccolta di mesaggi d’auguri che allestiranno la vetrina – Tutto il programma
PORTO CERESIO – Si intitola La forza delle formiche, la voce dei bambini l’ultio libro di Max Laudadio che sarà presentato venerdì 29 maggio dalle 20.30 nella Sala Polifunzionale del Palazzo della Cultura con Tania Zonta – L’evento
ANGERA – “Smartphone e social vietati ai minori di 14 anni”: nasce il Patto digitale del Basso Verbano – L’articolo
PER TUTTI – Il lungo fine settimana approda fino a martedì con la Festa della Repubblica. La provincia si anima di celebrazioni, spettacoli teatrali ed eventi – Che fare nel weekend
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