Che fare con i bambini nel weekend del 8, 9 e 10 maggio a Varese e nel Varesotto

Mamme, meraviglia e primavera da festeggiare in questo weekend dal tempo incerto che propone ai bambini grandi eventi e piccoli laboratori, tra spettacoli di circo, feste di primavera e giochi da condividere in famiglia.

FESTA DELLA MAMMA

LUVINATE – Sabato 9 maggio al parco del Sorriso, l’Associazione genitori propone Una caccia al tesoro con animali, giochi e pranzo d’asporto per “festeggiare la mamma senza cucinare” – Tutti i dettagli

GALLARATE – Per la festa della mamma Pensiero Meticcio apre il canile comunale per uin intero pomeriggio il canile comunale per un momento di condivisione e solidarietà il cui ricavato sarà devoluto alla cura degli ospiti a quattro zampe – Tutte le info

VARESE – Tra le mani, per te è il laboratorio per bambini con ago e filo per la Festa della mamma. Appuntamento sabato 9 maggio alle 14.30 alla libreria Potere ai bambini per creare, gruidati da insegnante steineriana, per creare con un gesto pieno di significato – Come partecipare

SARONNO – Sabato mattina negli spazi dell’Ufficio postale di viale Varese, l’associazione ETS Il Sole organizza una mattinata di laboratori creativi per celebrare la Festa della Mamma, offrendo ai bambini l’opportunità di realizzare regali fatti a mano sostenendo contemporaneamente i progetti sociali dell’ente.– Qui tutte le informazioni

AZZATE – Sabato sera alle 20.30 le cantastorie Liliana Maffei e Arianna Talamona accolgono i bambini in piagiama, con la copertina e la propria mamma in sala Triacca, per una speciale Favola della buonanotte dedicata alla Festa della mamma –La locandina

MILANO – Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della Mamma permettendo di ammirare dal suo 39° piano una vista panoramica mozzafiato su tutta la città – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

VARESE – Spazio Kabum festeggia i suoi primi 10 anni con una nuova edizione dei Giardini Circensi, il festival che porta il circo contemporaneo ai Giardini Estensi con spettacoli, laboratori e tane attività per tutta la famiglia – Il programma

LAVENO – Il Festival della Meraviglia riparte venerdì per trasformare il Lago Maggiore in un crocevia di idee e visioni, con eventi che proseguiranno fino al 24 maggio anche a Luino – Tutte le info

TRADATE – Domenica 10 maggio a Tradate torna la “Festa di Primavera”, un evento pensato per famiglie, bambini e per chi vuole trascorrere qualche ora immerso nel verde. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Pando, è in via Montenevoso, dalle 10 alle 17 – Qui tutte le informazioni

INARZO – Domenica la Festa Oasi della Palude Brabbia ha un programma ricchissimo. Dai laboratori per “piccoli paleontologi” alla botanica queer, una giornata per scoprire la biodiversità tra scienza e teatro – Qui tutte le info

SOLARO – La Festa dei Popoli e delle Culture torna a Solaro per la sua seconda edizione. Domenica 10 maggio dalle 10 alle 18 Villa Borromeo ospiterà una giornata dedicata all’incontro tra comunità, tradizioni e culture diverse, con iniziative aperte a tutte le età tra musica, degustazioni, danze e attività per bambini – Qui tutte le informazioni

MORAZZONE – Con Heart of Gaza l’arte dei bambini palestinesi è in mostra alla Sala Mazzucchelli. Dall’8 al 10 maggio tre giorni di esposizione, incontri e attività per bambini per raccogliere fondi a favore dell’infanzia di Gaza – Tutte le info

ESCURSIONI

TRADATE – È accompagnata da giochi e favole da ascoltare tra gli alberi, la nuova domenica di Porte aperte tra Natura e spazio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. In programma nel pomeriggio anche giochi ed escursioni sui sentieri e un viaggio per piccoli astronauti in EcoPlanetario – L’evento

BIANDRONNO –Una passeggiata nella storia della Palude Brabbia con Luigi Zabattini. Domenica 10 maggio il Circolo Culturale de Biandronn organizza “A passo lento 2…”. La camminata, pensata per tutti, prevede un tragitto di circa 2 chilometri andata e ritorno – Tutte le informazioni

UBOLDO – Sabato 9 maggio il Parco dei Mughetti farà da cornice a un pomeriggio dedicato alle due ruote con la Boschimini e l’Ecopedalata dei Mughetti, iniziative pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie tra sport e natura. Il ritrovo è previsto alla Cascina Leva – Qui tutte le informazioni

SPETTACOLI

ORINO – Sabato sera per la rassegna Latitudini va in scena “Storia di Nina”: il teatro di AltreTracce che racconta la fragilità e l’incanto. Lo spettacolo è scritto e diretto da Valentina Maselli – autrice dell’omonimo albo illustrato – Lo spettacolo

FAGNANO OLONA – Domenica 10 maggio la Scuola dell’Infanzia “Tronconi” ospita Barattoli … di felicità la rassegna RaTeRà. Uno spettacolo poetico tra valigie e segreti da scoprire, dedicato ai bambini dai 3 anni in su – L’iniziativa

GRANTOLA – Sabato 9 maggio alle 15.30 un pomeriggio gratuito per bambini e famiglie con La favola dei Caldomorbidi raccontata con il kamishibai, seguita da un laboratorio creativo a tema e merenda finale – Scopri di più

VARESE – Domenica pomeriggio alle ore 15 Cinema teatro Nuovo c’è la proiezione speciale del film di animazione Jumpers – un salto tra gli animali, per la rassegna CinemaKids che Filmstudio90 dedica a bambini e famiglie – Il film

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Bambini e tecnologia: quando e come usare smartphone e tablet? Lunedì sera c’è un incontro gratuito con la psicologa Cristiana De Porcellinis per capire come accompagnare i bambini nell’uso consapevole di smartphone, tablet e tecnologia fin dai primi anni – L’iniziativa

PER TUTTI -Torna il Festival della Meraviglia a Laveno e Luino. La riserva LIPU apre le porte per la festa della Oasi Palude Brabbia. A Materia il mercatino dei vinili – Che fare nel weekend