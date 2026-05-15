“Che tacco sei?”: a Varese l’assegnazione del premio “Cuore d’oro”

Venerdì 22 maggio, alle ore 9:00, Villa Recalcati a Varese ospiterà la cerimonia di premiazione del contest “Che tacco sei?”, un’iniziativa che mette al centro la creatività degli studenti per riflettere sull’empowerment femminile e sulla percezione della donna nel tempo. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso nato dalla mostra “Tacco Dodici – Donne empowerment accoglienza”, ideata da Elisa Martorana e promossa dalla Fondazione Felicita Morandi ETS in collaborazione con la Provincia di Varese.

Il coinvolgimento delle scuole del territorio

Protagonisti della mattinata saranno le classi dell’Enaip di Varese e del Liceo Cairoli, che negli scorsi mesi hanno visitato l’esposizione allestita proprio nell’atrio della sede della Provincia. Agli studenti è stato chiesto di interpretare i contenuti e i messaggi della mostra attraverso la produzione di elaborati originali. Durante la cerimonia, tutti i lavori realizzati dai ragazzi verranno proiettati e accompagnati da un commento di critica artistica, volto a valorizzare l’impegno e la profondità dell’analisi svolta dai giovani partecipanti.

Il premio Cuore d’oro per l’opera più significativa

Il momento più atteso della mattinata sarà l’assegnazione del premio “Cuore d’oro”, una moneta commemorativa messa in palio dalla Fondazione Felicita Morandi ETS. Questo speciale riconoscimento verrà attribuito alla scuola che avrà saputo interpretare con maggiore efficacia il messaggio culturale del progetto. Oltre al premio principale, a tutti gli studenti che hanno preso parte al contest verrà consegnato un attestato di merito per sottolineare il valore della loro partecipazione attiva a un tema di grande rilevanza sociale.

Un progetto dedicato all’empowerment femminile

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto DEA (Donne Empowerment Accoglienza), che ha visto il coinvolgimento diretto dell’ufficio della Consigliera di Parità e del CUG della Provincia di Varese. La mostra e il successivo concorso hanno offerto alle scuole uno spazio di riflessione critica, trasformando la visita museale in un’occasione di produzione creativa e consapevolezza civile.