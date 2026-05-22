Gli studenti di Varese premiati per il progetto contro la violenza “Che tacco sei?”

L’arte si fa strumento di impegno civile a Varese grazie alla creatività degli studenti del territorio. Si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione del contest “Che tacco sei?”, un’iniziativa nata all’interno della mostra “Tacco Dodici – I cammini delle donne”. Il concorso ha visto protagonisti i ragazzi del Liceo Classico Cairoli e della Fondazione Enaip Lombardia, chiamati a riflettere su temi delicati come l’empowerment femminile e il contrasto alla violenza di genere, utilizzando la calzatura non come simbolo di tragedia, ma come emblema di rinascita e libertà.

Il riconoscimento per il ventennale della Fondazione

Il momento centrale dell’evento è stato la consegna del “Cuore d’Oro”, la speciale moneta commemorativa coniata per celebrare i vent’anni della Fondazione Felicita Morandi ETS. Il premio è stato assegnato ex aequo alle due scuole coinvolte, premiando il lavoro dei ragazzi della classe 1ªE del Cairoli e dei gruppi OGR3A e OGR3B dell’Enaip. A consegnare i riconoscimenti sono stati la presidente della Fondazione Giovanna Scienza, il vicepresidente Antonio Antonellis e la Consigliera di Parità della Provincia di Varese, Anna Danesi.

La cronaca che diventa denuncia tra i banchi del Cairoli

Tra i lavori premiati spicca l’opera “Collage”, realizzata da un gruppo di studenti del liceo cittadino. La scelta della Direzione Artistica, guidata da Elisa Martorana, ha voluto sottolineare il valore documentale del progetto. «L’opera si distingue – spiegano – per un profondo valore “politico” e documentale. La scelta coraggiosa di integrare frammenti di cronaca nera trasforma l’elaborato in un atto di denuncia sociale crudo e necessario».

Sempre al Liceo Cairoli è andato un altro “Cuore d’Oro” per un testo creativo che ha saputo trasformare un oggetto quotidiano in un simbolo di speranza. «Si premia l’eccellenza della narrativa letteraria – hanno spiegato gli organizzatori – unita a un potente messaggio di resilienza. Le autrici hanno saputo elevare la scarpa da oggetto a simbolo antropomorfico, rendendola testimone dei fatti ma anche sostegno fisico e morale della rinascita».

La tecnica e il linguaggio dei social per l’impegno sociale

Anche la sede varesina della Fondazione Enaip Lombardia ha ottenuto il massimo riconoscimento con un’opera visiva giudicata di livello semi-professionale. Secondo la commissione, l’immagine prodotta dai ragazzi ha una forza iconica tale da poter essere utilizzata per una vera campagna di comunicazione sociale. «Rappresenta la sintesi perfetta – ha commentato la giuria – tra estetica e messaggio di autonomia femminile».

Oltre ai premi principali, sono state assegnate menzioni speciali per l’approccio artistico tradizionale e per la ricerca video. In particolare, è stato lodato il tentativo di utilizzare il linguaggio dei social network per creare contenuti “virali” ma ad alto valore etico. Tutti i lavori presentati dagli studenti saranno ora pubblicati sul sito della Fondazione Felicita Morandi per dare continuità a questo percorso educativo.