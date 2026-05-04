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Chi si è finito la benzina del Varesotto e la storia del Ciglione di Malpensa

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in 10 minuti

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Tra le principali news del giorno segnaliamo il fatto che molti distributori del Varesotto sono rimasti a secco durante il weekend e come stiamo gestendo la crisi petrolifera in Italia; raccontiamo la storia della pista di motocross del Ciglione a Cardano al Campo; del record di biglietti staccati al Miv per Il diavolo veste Prada e di molte altre cose tra facezie e notizie serie.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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