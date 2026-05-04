Chi si è finito la benzina del Varesotto e la storia del Ciglione di Malpensa



Tra le principali news del giorno segnaliamo il fatto che molti distributori del Varesotto sono rimasti a secco durante il weekend e come stiamo gestendo la crisi petrolifera in Italia; raccontiamo la storia della pista di motocross del Ciglione a Cardano al Campo; del record di biglietti staccati al Miv per Il diavolo veste Prada e di molte altre cose tra facezie e notizie serie.