Chi si è finito la benzina del Varesotto e la storia del Ciglione di Malpensa
I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in 10 minuti
Tra le principali news del giorno segnaliamo il fatto che molti distributori del Varesotto sono rimasti a secco durante il weekend e come stiamo gestendo la crisi petrolifera in Italia; raccontiamo la storia della pista di motocross del Ciglione a Cardano al Campo; del record di biglietti staccati al Miv per Il diavolo veste Prada e di molte altre cose tra facezie e notizie serie.
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