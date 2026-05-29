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Chi sono i diecimila nuovi italiani del Varesotto e il malinteso degli zozzoni

I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì in 11 minuti

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Tra le notizie più rilevanti e quelle più curiose di venerdì segnaliamo l’approfondimento sugli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza in provincia di Varese negli ultimi 10 anni, l’articolo dal titolo fraintendibile che ha fatto una marea di clic, la tragedia del ragazzo di Vergiate sitrovato senza vita a Cannobio in un fiume di qualche evento del weekend e molto altro.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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