Chi sono i nuovi abitanti dei comuni montani? Uncem lancia un’indagine per scoprirlo

I flussi demografici interni in Italia registrano variazioni strutturali nei territori montani. Secondo i dati statistici estratti dal Rapporto Montagne Italia 2025, curato dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem), le aree alpine e appenniniche hanno evidenziato un’inversione di tendenza rispetto allo storico processo di spopolamento, segnando un saldo migratorio pari al 10 per mille nel quinquennio compreso tra il 2019 e il 2023. L’ente territoriale ha definito questa dinamica demografica come la «carica dei 100mila», a indicare il volume complessivo dei trasferimenti di residenza stabili da contesti urbani o di pianura verso i territori di quota.

I successivi monitoraggi relativi all’anno 2024 confermano la progressione positiva, quantificando un incremento ulteriore di 34.500 residenti nelle zone montane. Tale tendenza si inserisce in un quadro demografico nazionale caratterizzato da un saldo naturale complessivamente negativo e da un progressivo invecchiamento della popolazione, evidenziando una specifica capacità attrattiva dei Comuni montani. A supporto di questa dinamica, una rilevazione statistica condotta dall’istituto Ipsos per conto di Uncem rileva che il 56% degli intervistati esprime la volontà di trasferirsi in contesti montani.

Al fine di esaminare la stabilità di tali flussi e distinguere i fattori strutturali dalle tendenze temporanee, Uncem ha predisposto un’indagine conoscitiva aperta al pubblico. La consultazione mira a mappare le percezioni dei residenti storici e dei nuovi abitanti, approfondendo le cause ambientali, sociali ed economiche che spingono al mutamento di residenza, con specifico riferimento all’interazione tra la transizione demografica e gli effetti dei mutamenti climatici sulle comunità.