“Chiamami adulto”: a Cardano un dialogo con Matteo Lancini

Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 20:30, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” – Il Cubo di Cardano al Campo, si terrà l’incontro pubblico “Chiamami Adulto”, un dialogo aperto con Matteo Lancini sui temi dell’adolescenza, della fragilità giovanile e del ruolo educativo degli adulti oggi.

Matteo Lancini è psicologo e psicoterapeuta, è Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. È direttore del Master “Prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza” e insegna nella Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro.

L’evento è promosso dal Comune di Cardano al Campo, in collaborazione con Logos Società Cooperativa Sociale e rappresenta l’avvio pubblico del progetto “Going – Percorsi educativi per giovani NEET”, finanziato nell’ambito del bando regionale “ZeroNeet – Reti di opportunità per l’inserimento occupazionale e le competenze” di Regione Lombardia.

Il progetto nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno dei NEET – giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi – attraverso azioni integrate di mentoring scolastico, orientamento, accompagnamento educativo, formazione e inserimento lavorativo nei territori del basso varesotto.

La rete progettuale è composta da Logos Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila, insieme all’Ambito Territoriale di Somma Lombardo, all’Ambito Territoriale di Sesto Calende, al CFP Ticino Malpensa, al Consorzio CSeL, alla Cooperativa Sociale L’Aquilone e alla Cooperativa 4Exodus.

Nel corso della serata verranno affrontati temi sempre più centrali nella quotidianità educativa: il disagio adolescenziale, il senso di smarrimento delle nuove generazioni, il ritiro sociale, le difficoltà comunicative tra adulti e ragazzi, ma anche il bisogno di presenza, ascolto e autenticità nelle relazioni educative.

L’incontro sarà moderato da Matteo Locatelli, pedagogista e presidente di Logos, cooperativa impegnata da anni nella progettazione di interventi educativi e di prevenzione rivolti ai giovani e alle famiglie del territorio.

L’iniziativa vuole rappresentare anche un’occasione concreta per rafforzare il dialogo tra scuola, servizi, famiglie e comunità locale, nella convinzione che la prevenzione del disagio giovanile passi prima di tutto dalla costruzione di legami educativi solidi e significativi.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.