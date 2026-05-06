Chiamate truffa con numeri di Questura e Carabinieri: l’allerta della Polizia locale di Vedano Olona
Segnalato un tentativo di truffa con chiamate che simulano numeri di Prefettura e Questura per ingannare i cittadini: i malviventi utilizzano software per mascherare il numero e chiedere dati personali fingendosi forze dell’ordine
Nuova segnalazione della Polizia locale di Vedano Olona per un tentativo di truffa telefonica avvenuto nelle ultime ore. Gli agenti invitano i cittadini a prestare la massima attenzione dopo un intervento legato a una chiamata sospetta, con modalità sempre più sofisticate.
Secondo quanto riferito, i malviventi utilizzano numeri riconducibili a istituzioni ufficiali: in questo caso la telefonata risultava provenire da un numero associato online a centralini di Prefettura o Questura, ma sono stati segnalati anche casi legati al numero del Comando provinciale dei carabinieri di Varese.
Finti agenti al telefono
La dinamica è quella ormai diffusa del “finto operatore”: chi chiama si spaccia per appartenente alle forze dell’ordine e cerca di conquistare la fiducia della vittima, arrivando anche a fornire dati personali come niome, cognome e grado per rendere più credibile la richiesta.
Un elemento particolarmente insidioso è l’utilizzo di software in grado di mascherare il numero reale del chiamante, facendo comparire sul telefono contatti istituzionali.
La raccomandazione della Polizia locale
La Polizia locale raccomanda di non fidarsi di queste telefonate e a non fornire mai dati personali o sensibili. In caso di dubbio, è fondamentale interrompere la chiamata e contattare direttamente le forze dell’ordine.
«Allertiamo più persone possibili e nel dubbio chiamateci o fate il 112» è l’appello diffuso dagli agenti, che mettono a disposizione anche il numero del comando di Vedano Olona (0332 867740) per eventuali segnalazioni.
Come difendersi
Il consiglio è quello di verificare sempre l’identità dell’interlocutore e diffidare da richieste urgenti o anomale. Le forze dell’ordine non chiedono mai dati sensibili o effettuano operazioni telefoniche di questo tipo.
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