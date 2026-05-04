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Canton Ticino

Chiasso, incendio sul tetto di una palazzina: evacuate 30 persone

Due operai che stavano lavorando sul tetto sono rimasti leggermente feriti mentre le fiamme sono state contenute all’esterno dell’edificio grazie all’intervento dei pompieri del Mendrisiotto

Pompieri Mendrisio

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13.30, sul tetto di una palazzina in piazza Indipendenza a Chiasso. L’episodio ha richiesto l’intervento di numerosi soccorritori e l’evacuazione dei residenti.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, le fiamme si sarebbero sviluppate mentre quattro operai stavano effettuando lavori sul tetto utilizzando un cannello a gas. Le cause precise dell’incendio restano comunque al vaglio dell’inchiesta.

A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione temporanea di una trentina di persone presenti nello stabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia comunale di Chiasso.

Presenti anche i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto e i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono rimaste circoscritte all’esterno dell’edificio. Due operai sono rimasti leggermente feriti: uno ha riportato ustioni alle mani, mentre un altro ha accusato sintomi di lieve intossicazione. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale per accertamenti.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, via Livio e corso San Gottardo sono stati temporaneamente chiusi al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.

(immagine di repertorio)

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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