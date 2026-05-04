Chiasso, incendio sul tetto di una palazzina: evacuate 30 persone
Due operai che stavano lavorando sul tetto sono rimasti leggermente feriti mentre le fiamme sono state contenute all’esterno dell’edificio grazie all’intervento dei pompieri del Mendrisiotto
Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13.30, sul tetto di una palazzina in piazza Indipendenza a Chiasso. L’episodio ha richiesto l’intervento di numerosi soccorritori e l’evacuazione dei residenti.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, le fiamme si sarebbero sviluppate mentre quattro operai stavano effettuando lavori sul tetto utilizzando un cannello a gas. Le cause precise dell’incendio restano comunque al vaglio dell’inchiesta.
A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione temporanea di una trentina di persone presenti nello stabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia comunale di Chiasso.
Presenti anche i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto e i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Le fiamme sono rimaste circoscritte all’esterno dell’edificio. Due operai sono rimasti leggermente feriti: uno ha riportato ustioni alle mani, mentre un altro ha accusato sintomi di lieve intossicazione. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale per accertamenti.
Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, via Livio e corso San Gottardo sono stati temporaneamente chiusi al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.
(immagine di repertorio)
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