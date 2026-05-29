Chiusa al campo dei Fiori la mitica “Scala del Cielo”: interdizione precauzionale per sicurezza

Con una disposizione dirigenziale protocollata il 22 maggio 2026, il Comune di Varese ha disposto la chiusura precauzionale del sentiero “Scala del Cielo“, nella zona della Palestra di Roccia del Campo dei Fiori, per “escludere pericoli per la pubblica incolumità”, a causa del cedimento di un muro di una casa privata. Il provvedimento è già operativo e resterà in vigore fino al completamento di accertamenti tecnici volti ad escludere pericoli per la pubblica incolumità.

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Un luogo amatissimo dai varesini (e oltre)

La Scala del Cielo è uno dei punti panoramici più belli della provincia di Varese e un piccolo trekking molto avventuroso: una ripida scalinata a strapiombo sulla valle, protetta da una piccola ringhiera in metallo, scavata nella roccia calcarea. Poco adatto a chi soffre di vertigini, regala però un panorama mozzafiato: il Sacro Monte e la pianura Padana, Varese e la Rasa, la Valcuvia e il Lago di Lugano in lontananza.

Il sentiero parte dal Grand Hotel del Campo dei Fiori, più precisamente con una scalinata sulla sinistra verso la stazione dell’ex funicolare e un sentiero segnalato che porta alla palestra di roccia e alla Scala. La parete rocciosa è anche sede della Palestra di Roccia del CAI di Varese, frequentata da arrampicatori di ogni livello.

Non è la prima volta che il sentiero viene temporaneamente chiuso: già nel 2022 era rimasto interdetto per alcuni mesi a causa del cantiere di riqualificazione della palestra stessa.

Cosa prevede il provvedimento

La determina dispone l’interdizione al transito sul tratto di sentiero, con apposita segnaletica sul posto. Gli uffici competenti — in particolare l’Area IX Gestione del Territorio, con il supporto dell’Attività Gestione Verde Pubblico, Parchi e Giardini — sono stati incaricati di dare corso urgente alle misure di sicurezza. Il provvedimento è stato trasmesso anche al Parco del Campo dei Fiori, ente territorialmente competente ai sensi della Legge Regionale n. 31/2008, e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

Non vengono indicati nella determina né la natura specifica del pericolo rilevato, né una data di riapertura: questa sarà determinata a seguito degli accertamenti tecnici in corso, mentre il comune solleciterà il privato a sistemare sia struttura che terreno, per consentire la riapertura.