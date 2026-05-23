Chiusure notturne sulla Gallarate-Gattico tra A8, Sesto Calende e Castelletto Ticino

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico sono in programma alcune chiusure notturne per consentire attività di ispezione dei cavalcavia. I provvedimenti interesseranno il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, oltre al tratto tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8.

Dalle 22 di martedì 26 alle 5 di mercoledì 27 maggio sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Nella stessa fascia oraria, per chi proviene da Varese lungo la A8, sarà chiuso il ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26. Contestualmente sarà chiusa anche la stazione di Besnate in entrata in entrambe le direzioni. Chiusa inoltre l’area di servizio “Verbano est”, dalle 21 alle 5.

Per chi proviene da Varese, il percorso alternativo consigliato prevede di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e percorrere la SP341 e la SS33 del Sempione verso Casorate Sempione, Somma Lombardo e Vergiate, con rientro sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Per chi proviene da Milano viene invece consigliata l’uscita anticipata a Gallarate, con prosecuzione lungo la SP341 e la SS33 del Sempione fino a Sesto Calende Vergiate.

Chi dovesse superare l’uscita di Gallarate dovrà proseguire verso Varese fino allo svincolo di Cavaria, per poi rientrare attraverso la viabilità ordinaria verso Vergiate.

Per la chiusura dell’entrata di Besnate, le alternative consigliate sono:

Sesto Calende Vergiate verso la A26;

Solbiate Arno Albizzate o Gallarate verso la A8 in direzione Varese;

Busto Arsizio verso la A8 in direzione Milano.

Autostrade per l’Italia ricorda inoltre che resta chiusa in modalità permanente l’entrata di Gallarate verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore. Dalle 22 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 maggio sarà invece chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza saranno chiuse in entrata verso la A8 le stazioni di Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate. Quest’ultima sarà chiusa anche in entrata verso la A26. L’area di servizio “Verbano ovest” sarà chiusa dalle 21 alle 5.

Come percorso alternativo, dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, sarà possibile percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo, Casorate Sempione e Gallarate, proseguendo poi lungo la SS341, corso Colombo e viale Vittorio Veneto, con rientro in A8 a Busto Arsizio verso Milano oppure a Gallarate verso Varese.

Anche in questo caso viene ricordata la chiusura permanente dell’entrata di Gallarate verso Milano per i lavori alle barriere antirumore.