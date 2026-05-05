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“Ciao Mamma”: Jovanotti diventa un francobollo per celebrare la musica e la Festa della Mamma

Poste Italiane e il Ministero delle Imprese emettono una carta valore dedicata al celebre brano dell'artista; in provincia di Varese arrivano anche le cartoline speciali per la ricorrenza

Generico 04 May 2026

La musica d’autore italiana entra ufficialmente nel patrimonio filatelico dello Stato attraverso uno dei suoi interpreti più iconici. Poste Italiane ha comunicato che oggi, 5 maggio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette un nuovo francobollo della serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”, interamente dedicato a Jovanotti.

L’omaggio a Jovanotti e “Ciao Mamma”

Il francobollo celebra la passione degli italiani per la musica e trae ispirazione da “Ciao Mamma”, uno dei brani più celebri e amati di Lorenzo Cherubini. La scelta di Jovanotti intende riconoscere il contributo rilevante dell’autore alla musica contemporanea, sottolineando la sua capacità di intercettare linguaggi e sensibilità di un pubblico trasversale nel corso dei decenni.

La data di emissione non è casuale: collocata nei giorni che precedono la Festa della Mamma, richiama direttamente il tema del brano, inserendosi perfettamente nel calendario delle ricorrenze civili e culturali del Paese. La produzione del francobollo è stata curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Iniziative in provincia di Varese: “Cara Mamma ti scrivo”

L’omaggio alla figura materna prosegue anche sul territorio locale. A partire da domani, 6 maggio, negli uffici postali della provincia di Varese sarà disponibile una speciale cartolina filatelica dal titolo “Cara Mamma ti scrivo”.

L’iniziativa mira a sostenere il valore della scrittura a mano e a offrire ai collezionisti (o a chiunque voglia fare un augurio originale) un ricordo tangibile della festività. La cartolina potrà essere acquistata online sul sito di Poste Italiane o presso gli sportelli filatelici della provincia, in particolare a:

  • Varese (sedi di via Milano e via del Cairo)

  • Saronno

  • Gallarate

  • Busto Arsizio

Inoltre, fino all’11 maggio, presso i nove Spazio Filatelia del territorio saranno disponibili gli annulli speciali dedicati, completando così l’offerta per gli appassionati e per chi desidera celebrare la ricorrenza con un tocco di creatività e storia musicale.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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