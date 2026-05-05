“Ciao Mamma”: Jovanotti diventa un francobollo per celebrare la musica e la Festa della Mamma

La musica d’autore italiana entra ufficialmente nel patrimonio filatelico dello Stato attraverso uno dei suoi interpreti più iconici. Poste Italiane ha comunicato che oggi, 5 maggio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette un nuovo francobollo della serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”, interamente dedicato a Jovanotti.

L’omaggio a Jovanotti e “Ciao Mamma”

Il francobollo celebra la passione degli italiani per la musica e trae ispirazione da “Ciao Mamma”, uno dei brani più celebri e amati di Lorenzo Cherubini. La scelta di Jovanotti intende riconoscere il contributo rilevante dell’autore alla musica contemporanea, sottolineando la sua capacità di intercettare linguaggi e sensibilità di un pubblico trasversale nel corso dei decenni.

La data di emissione non è casuale: collocata nei giorni che precedono la Festa della Mamma, richiama direttamente il tema del brano, inserendosi perfettamente nel calendario delle ricorrenze civili e culturali del Paese. La produzione del francobollo è stata curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Iniziative in provincia di Varese: “Cara Mamma ti scrivo”

L’omaggio alla figura materna prosegue anche sul territorio locale. A partire da domani, 6 maggio, negli uffici postali della provincia di Varese sarà disponibile una speciale cartolina filatelica dal titolo “Cara Mamma ti scrivo”.

L’iniziativa mira a sostenere il valore della scrittura a mano e a offrire ai collezionisti (o a chiunque voglia fare un augurio originale) un ricordo tangibile della festività. La cartolina potrà essere acquistata online sul sito di Poste Italiane o presso gli sportelli filatelici della provincia, in particolare a:

Varese (sedi di via Milano e via del Cairo)

Saronno

Gallarate

Busto Arsizio

Inoltre, fino all’11 maggio, presso i nove Spazio Filatelia del territorio saranno disponibili gli annulli speciali dedicati, completando così l’offerta per gli appassionati e per chi desidera celebrare la ricorrenza con un tocco di creatività e storia musicale.