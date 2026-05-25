Cibo di strada, dj set e lago di Varese: tutto quello che devi sapere sull’Urban Lake Street Food Festival 2026

Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 la Schiranna di Varese si trasformerà nuovamente in un grande villaggio open air dedicato al cibo di strada di qualità, alla musica e alla convivialità con il ritorno di Urban Lake Street Food Festival.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi lombardi, capace negli anni di richiamare decine di migliaia di persone grazie a un format che unisce food truck selezionati da tutta Italia, intrattenimento e una forte attenzione all’esperienza del pubblico.

Per l’edizione 2026 il festival evolve ulteriormente e rafforza la propria identità grazie alla collaborazione con This Is Not, realtà varesina tra le più riconosciute nel panorama dell’intrattenimento musicale contemporaneo, che curerà l’intera programmazione musicale trasformando l’evento in un vero e proprio festival diffuso tra street food, dj set e live atmosphere.

Un festival sul lago, non solo street food

Urban Lake Street Food Festival porterà alla Schiranna un mix di cucine italiane e internazionali con proposte pensate per tutti i gusti: hamburger di Chianina, BBQ americano, specialità messicane, cucina calabrese, paella, arrosticini abruzzesi, bombette pugliesi, pulled pork, gyoza giapponesi, fritto di pesce e panini con polpo, specialità siciliane, churros, cannoli e molto altro.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle esigenze alimentari contemporanee, con proposte vegetariane, opzioni gluten free e un’offerta ampia e trasversale pensata per famiglie, giovani e gruppi di amici.

Accanto all’area food sarà presente una importante area beverage con birra, cocktail bar e spazi conviviali immersi nel contesto unico del lago di Varese.

La musica diventa protagonista con This Is Not

La vera novità dell’edizione 2026 sarà il grande lavoro sulla componente musicale. Grazie alla collaborazione con This Is Not, Urban Lake Street Food Festival ospiterà una line up articolata su più giornate, con dj set, format musicali e artisti che porteranno alla Schiranna il linguaggio e l’energia di una delle realtà più attive della scena elettronica e nightlife del territorio.

Nata nel 2012, This Is Not ha costruito negli anni una community di migliaia di persone attraverso eventi, festival e collaborazioni artistiche tra Varese, Milano e location internazionali. Con oltre 400 party realizzati, partnership con festival e club di riferimento e una forte presenza social, rappresenta oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni e per il mondo dell’intrattenimento musicale indipendente.

La collaborazione con Urban Lake Street Food Festival nasce dalla volontà di creare un evento capace di unire pubblici differenti e trasformare la Schiranna in uno spazio vivo, contemporaneo e inclusivo, dove cibo, musica e socialità si incontrano.

Il programma musicale

Ad aprire il festival venerdì 29 maggio saranno The Cubeguys ospiti internazionali e duo italiano formato da Roberto Intrallazzi e Luca Provera, tra i nomi più riconosciuti della scena house internazionale, con release e remix supportati da Roger Sanchez, David Morales e Pete Tong. Ad aprire la serata i Lowpoly, duo varesino dal ritmo incalzante.

Sabato 30 maggio saliranno in console Chicca Leaf, Marco Dassi e Andrea Crestani.

Domenica 31 maggio spazio al Morning Club dalle 11.00 alle 15.00 con Giuseppe Schembri, mentre la sera il festival proseguirà con Fabrizio Alborghetti e Simon Dot.

Lunedì 1 giugno il programma vedrà protagonisti Andrea Ciapparella, Bozz e Torq.

Gran finale martedì 2 giugno con Fabrizio Alborghetti.

Un evento per tutti

Oltre all’area food e alla musica, il festival ospiterà anche attività collaterali dedicate a famiglie e bambini, creando un’atmosfera aperta e trasversale pensata per vivere la Schiranna durante tutta la giornata.

Urban Lake Street Food Festival conferma così la propria volontà di proporre eventi capaci di valorizzare il territorio attraverso format contemporanei, aggregazione e intrattenimento di qualità.

Le info

Urban Lake Street Food Festival

Schiranna – Varese

29 maggio – 2 giugno 2026

Orari:

Venerdì: 18.00 – 00.00

Sabato / Domenica / Lunedì: 11.00 – 00.00

Martedì: 11.00 – 23.00

Ingresso libero