Ciceri: “Rendiamo merito al Ligorna. Futuro? Non ho ancora avuto colloqui”
L'allenatore del Varese parla della sconfitta nella finale playoff e fa il punto sulla stagione: "Portare in fondo una stagione a Varese non è facile, perché qui si contempla solo la vittoria e noi ci siamo staccati dai primi posti un po' troppo presto". Battaglino: "Pensiamo a migliorare"
LIGORNA – VARESE 5-3 | LA SALA STAMPA
ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Penso che si debba saper accettare la sconfitta e rendere merito a una squadra forte; quando gli avversari si dimostrano superiori è giusto riconoscerlo, ma bisogna farlo dopo aver messo in campo tutto. La squadra è riuscita a non crollare nonostante un primo tempo complicato dove il Ligorna ha capitalizzato forse troppo: abbiamo provato a fare una partita coraggiosa, andando a prenderli a uomo, e paradossalmente l’unico gol concesso su questa situazione è stato il primo, mentre gli altri sono nati da palloni persi da noi. Fare un piano gara su questo campo è difficilissimo, perché se non giochi ti assediano e se giochi ti esponi, ma preferisco il volto di una squadra che ha saputo onorare la maglia e giocarsi il campionato fino alla fine. Peccato che sul 4-2 abbiamo subito gol su palla nostra, rendendo vano l’assedio finale portato avanti con orgoglio. Il Ligorna ha meritato questa vittoria e il percorso fatto nel girone, noi siamo qui a rendergli merito, consapevoli di averci provato fino all’ultimo.»
CICERI 2: «I bilanci spettano agli altri, ma io rendo merito a questo gruppo: non ho mai avuto un problema con nessuno e i ragazzi hanno sempre cercato di dare tutto per la maglia. Sono orgoglioso di loro e soddisfatto del rapporto con la società, che ci ha permesso di lavorare sempre bene, anche nei momenti difficili. Portare in fondo una stagione a Varese non è facile, perché qui si contempla solo la vittoria e noi ci siamo staccati dai primi posti un po’ troppo presto, ma squadre come il Ligorna hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Mi sento il responsabile della stagione a tutti gli effetti e sono fiero di aver guidato un gruppo che ha lavorato con professionalità e passione. Sul mio futuro non so ancora nulla, non ho avuto colloqui o chiamate, ma mi tengo stretta questa esperienza formativa. A Varese si può fare calcio e si può lavorare bene; spero in futuro di avere ancora l’occasione di vivere una piazza così prestigiosa, perché non è da tutti i posti».
ALESSIO BATTAGLINO (direttore sportivo Varese): «Sicuramente non è la finale che volevamo fare, ma è andata così. Il Ligorna ha dimostrato di essere una squadra forte e, in questa stagione, superiore a noi. Ci teniamo però la reazione avuta nel secondo tempo perché non era affatto facile: onestamente abbiamo rischiato che finisse veramente male. La maggior parte dei gol subiti è nata da errori nostri, pur senza nulla togliere ai meriti degli avversari. Per quanto riguarda il bilancio stagionale, ritengo che arrivare alla finale dei playoff non sia mai scontato, quindi per noi il giudizio resta positivo. È normale che a Varese la gente si aspetti sempre di stare davanti e che ci sia un po’ di scontento, ma il bilancio complessivo è buono. C’è sicuramente una base da cui ripartire, anche se non tutto dipende esclusivamente da noi.»
BATTAGLINO 2: «La base da cui ricominciare non è solo la reazione di oggi, ma quanto mostrato nelle partite precedenti. Non abbiamo mai mollato, nonostante siamo stati quasi due mesi senza otto o dieci giocatori per infortuni, la maggior parte dei quali traumatici. Siamo rimasti molto uniti e questa è stata una crescita importante per tutto l’ambiente: squadra, staff e io compreso. È un aspetto che ci porterà sicuramente a migliorarci in futuro. Per quanto riguarda un voto alla stagione, sapete che non ne do; non sono io a doverne dare. Il mio unico pensiero deve essere quello di lavorare per cercare di fare ancora meglio di quanto fatto finora. Anche se parlare non è la cosa che preferisco, so che in determinate occasioni è necessario metterci la faccia».
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