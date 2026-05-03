Ciceri: “Ringrazio squadra e tifosi per il risultato finale, capisco il rammarico per non aver fatto qualcosa di più”

LAVAGNESE – VARESE 2-3 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Per la partita mi piace ringraziare i ragazzi e tutto l’ambiente per la conquista di un posto prestigioso. Il quarto posto in Serie D non è mai un risultato banale, soprattutto per una piazza come Varese che da tanti anni milita in questa categoria. Chiaramente capisco il rammarico per non aver fatto qualcosa in più, tutti abbiamo provato a fare meglio e comprendo che i play-off possano essere snobbati per un problema regolamentare. Tuttavia, per il percorso della squadra in questo girone difficile, il quarto posto è da celebrare. Il mio ringraziamento va a chi ci ha sostenuto, a chi sul campo ha provato a raggiungere un traguardo importante e alla società che non ci ha mai fatto mancare nulla. Oggi sono davvero orgoglioso. Ci aspetta la sfida contro la Biellese: non sarà facile, ma è forse il contesto migliore perché Biella ha un grande stadio e una bellissima squadra che gioca un gran calcio su un manto erboso naturale. Cercheremo di onorare questa appendice di campionato con le forze residue; la dote più grande di questo gruppo è stata la capacità di soffrire e dare tutto fino all’ultimo. Era destino che dovessimo conquistare questo traguardo all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Vincere contro una Lavagnese così combattiva dà ancora più valore al lavoro dei ragazzi».



ORSO DE PONTI (giocatore Varese): «Una bella soddisfazione. Volevamo raggiungere i playoff a tutti i costi. Abbiamo sofferto, abbiamo vinto all’ultimo minuto, tutto perfetto, diciamo. Sul gol sono andato in pressione sul loro mediano, mi ha tirato la palla addosso, è rimasta lì e ho dovuto solo calciare, poi c’è stata una deviazione del difensore ed è finita in porta. Mi sono trovato molto bene a Varese. Finalmente questo gol è arrivato; il direttore tutte le settimane mi diceva sempre “non segni mai, non segni mai”. Lo dedico alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e aiutato. Contro la Biellese ci sarà una bella atmosfera per mettere in mostra Varese, anche se so che ai tifosi non interessano i playoff. Speriamo di dare un bel segnale per l’anno prossimo.».

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