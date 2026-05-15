Ciclismo, domenica 17 maggio il Trofeo Comune di Mercallo “Franco Bottinelli A.M.”

Giovanissimi ciclisti, futuri campioni in gara domenica 17 maggio 2026 a Mercallo per l’8° Trofeo Comune di Mercallo “Franco Bottinelli A.M.”, figura storica e appassionata del ciclismo locale. La manifestazione è riservata alla categoria Giovanissimi maschile e femminile, dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. L’evento, organizzato dal Velo Club Sommese con il patrocinio del Comune di Mercallo, un appuntamento del ciclismo giovanile del territorio, capace di unire sport, entusiasmo e spirito di aggregazione.

La giornata prenderà il via alle ore 13 con il ritrovo fissato in Piazza Balconi, mentre la partenza ufficiale della competizione è prevista alle 14.30. I giovani corridori si sfideranno lungo il circuito cittadino che attraverserà Via Roma, Via Mattaini, Via Bagaglio e nuovamente Piazza Balconi, regalando al pubblico un pomeriggio all’insegna della passione per le due ruote.

Accanto all’aspetto sportivo, la manifestazione conserva anche un forte valore commemorativo.

Oltre all’8° Trofeo Comune di Mercallo dedicato a Franco Bottinelli, membro attivo e sostenitore del ciclismo locale, il cui impegno viene celebrato annualmente attraverso questa gara riservata alle categorie giovanili o amatoriali. Saranno poi assegnati il 6° Trofeo Gianpaolo Caluschi A.M. e il 3° Trofeo Pierino Sculati A.M., riservati rispettivamente alla seconda e alla terza società classificata.

Le premiazioni individuali prevedono una coppa ai primi cinque classificati della categoria

maschile e alle prime tre classificate della categoria femminile. Inoltre tutti i partecipanti

riceveranno un premio, sottolineando la volontà degli organizzatori di valorizzare l’impegno, il divertimento e la partecipazione di ogni giovane atleta.

L’8° Trofeo Comune di Mercallo “Franco Bottinelli A.M.”, è organizzato dal Comune di Mercallo con il Velo Club Sommese, che è sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate durante tutto l’anno per l’importante lavoro che svolgono con i giovani del territorio. «Lo sport rappresenta uno dei luoghi educativi più importanti per la crescita dei nostri ragazzi. – spiega Roberro Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – E’ fatto di impegno, rispetto delle regole, amicizia e condivisione. Attraverso lo sport si impara a stare insieme, a fare squadra, ma anche a valorizzare il sacrificio personale e la determinazione necessari per raggiungere risultati individuali.

Investire nello sport giovanile significa investire nelle nuove generazioni e nel futuro del territorio.

Come banca di credito cooperativo crediamo fortemente nel valore sociale ed educativo delle

attività sportive giovanili, perché aiutano a costruire comunità più unite e a trasmettere ai giovani principi fondamentali come il rispetto, la responsabilità e la capacità di affrontare con equilibrio sia le vittorie sia le difficoltà».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 348/2833110 oppure scrivere all’indirizzo veloclubsommeseasd@libero.it.

Il Velo Club Sommese è una storica società ciclistica italiana con sede a Somma Lombardo (VA),

attiva da oltre 65 anni nell’organizzazione di gare dilettantistiche e nella promozione del ciclismo

giovanile e paralimpico.