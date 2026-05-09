Ciclista muore cadendo in un dirupo a Maccagno con Pino e Veddasca lungo la provinciale: inutili i soccorsi con l’elicottero
L'incidente è avvenuto in mattinata lungo la SP5; sul posto impegnati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e l'elisoccorso in un'area di difficile accesso
Vola nel burrone con la bici e muore. È successo a Maccagno con Pino e Veddasca, nella zona montana nella mattinata di oggi, 9 maggio 2026. L’allarme è scattato intorno poco prima delle 11 lungo la strada provinciale 5 (SP5), in un tratto caratterizzato da terreno impervio.
Secondo le prime informazioni, un uomo di 71 anni, parete di una comitiva di sportivi è precipitato con la propria bicicletta in un dirupo adiacente alla carreggiata. La natura particolarmente scoscesa del terreno ha reso necessario l’intervento dei reparti specializzati per il recupero in zone difficili dopo l’allarme inviato al 112 dalle persone che erano con lui.
Sul posto sono state inviate diverse squadre fra cui personale del Soccorso Alpino (CNSAS) della stazione di Varese, i vigili del fuoco con due mezzi oltre ai carabinieri di Luino.
Data la gravità della situazione e la difficoltà di raggiungere via terrail luogo del soccorso la centrale operativa della Soreu Laghi ha fatto decollare l’elisoccorso dalla base di Como (nella foto, il mezzo sul luogo dell’intervento). L’elicottero ha operato sopra la zona dell’incidente: a Garabiolo, frazione montana di Maccagno, sono stati imbarcati tre tecnici del Soccorso alpino per aiutare nelle operazioni di soccorso del ciclista.
Sul posto anche un’ambulanza, un mezzo di Padana emergenza.
I sanitari sono riusciti a raggiungere il punto di caduta ma per lo sportivo non c’era più nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.
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