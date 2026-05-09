Ciclista di 67 anni investita in via Tasso a Bisuschio
L'episodio è avvenuto sabato mattina; sul posto sono intervenuti i soccorritori della Soreu Laghi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità
Attimi di paura questa mattina, sabato, a Bisuschio per un incidente stradale che ha visto coinvolta una ciclista. L’allarme è scattato quando mancavano una decina di minuti alle 9 in via Torquato Tasso a seguito dell’investimento di una donna di 67 anni.
L’intervento dei soccorsi
La centrale operativa della Soreu Laghi ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza, inviando sul posto i mezzi di soccorso per prestare le prime cure alla donna. Al momento la missione risulta ancora in corso e non sono note le esatte condizioni cliniche della ferita, sebbene l’allerta sia stata massima fin dai primi istanti.
Forze dell’ordine sul posto
Per la gestione dell’emergenza e la ricostruzione della dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Varese e la Polizia Locale di Bisuschio. Gli agenti e i militari sono attualmente impegnati nei rilievi tecnici necessari a stabilire le responsabilità dell’accaduto e nel regolare il traffico nell’area interessata, per permettere le operazioni di soccorso in totale sicurezza.
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