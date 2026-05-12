Ciclista ferito a Somma Lombardo dopo esser stato investito

Un uomo di 64 anni è stato soccorso nella serata di martedì 12 maggio, attorno alle 19:30, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Giuseppe Mazzini a Somma Lombardo. (foto d’archivio)

La missione di soccorso è stata coordinata dalla centrale operativa Soreu Laghi, che ha inviato sul posto un ambulanza. I sanitari, intervenuti in codice giallo, si sono occupati di prestare le prime cure al sessantaquattrenne coinvolto nel sinistro.

Oltre al personale sanitario, in via Mazzini sono intervenuti i Carabinieri di Gallarate. I militari hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.