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Cinema MIV di Varese tra Almodóvar, Tarantino e il ritorno di Star Wars

Settimana di grandi uscite al cinema Multisala Impero Varesee. Enrico Signorelli ci racconta cosa troverete nelle sale dal 20 al 27 maggio

Generico 18 May 2026


Grande affluenza e tante novità in arrivo al cinema MIV di Varese, protagonista della nuova puntata del podcast di Radio Materia dedicata alla programmazione cinematografica della settimana. A fare il punto è Enrico Signorelli, che racconta una stagione particolarmente positiva per le sale e presenta gli appuntamenti più attesi dei prossimi giorni.

Si riapre l’universo Star Wars

Tra gli eventi di punta c’è il ritorno dell’universo di Star Wars con il nuovo film dedicato a “The Mandalorian”, accolto al MIV con una serata speciale pensata per gli appassionati della saga. La premiere sarà accompagnata da gadget dedicati e dalla presenza di figuranti in costume, trasformando il cinema in un piccolo set galattico per una serata a tema.

Dal nuovo Almodóvar ai documentari musicali

La programmazione propone anche cinema d’autore internazionale con il nuovo lavoro di Pedro Almodóvar, uno dei registi europei più apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Spazio poi ai documentari dedicati a grandi protagonisti della cultura contemporanea. Tra questi il film su Marracash e quello dedicato a Lucio Fontana, entrambi accompagnati da momenti di approfondimento con esperti e ospiti, per offrire agli spettatori un’esperienza che va oltre la semplice proiezione.

Il thriller francese e la rassegna di qualità

Nella rassegna dedicata al cinema di qualità trova posto anche “Il caso 137”, thriller francese che punta su tensione e atmosfera investigativa. Una proposta che conferma la volontà del MIV di alternare blockbuster, cinema d’autore e produzioni internazionali meno commerciali.

Secondo Signorelli, il pubblico sta rispondendo con entusiasmo a una programmazione sempre più varia, capace di intercettare gusti differenti e di riportare gli spettatori nelle sale.

In arrivo la maratona di “Kill Bill”

Guardando alle prossime settimane, il MIV prepara anche un appuntamento speciale dedicato a Quentin Tarantino. È infatti prevista la proiezione della versione integrale di “Kill Bill”, evento pensato per i fan del regista americano e per gli amanti del grande cinema d’azione.

Gli ascoltatori del podcast di Radio Materia potranno inoltre accedere a una riduzione sul biglietto utilizzando una parola d’ordine che troverete all’interno del podcast

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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