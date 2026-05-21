Cinema MIV di Varese tra Almodóvar, Tarantino e il ritorno di Star Wars
Settimana di grandi uscite al cinema Multisala Impero Varesee. Enrico Signorelli ci racconta cosa troverete nelle sale dal 20 al 27 maggio
Grande affluenza e tante novità in arrivo al cinema MIV di Varese, protagonista della nuova puntata del podcast di Radio Materia dedicata alla programmazione cinematografica della settimana. A fare il punto è Enrico Signorelli, che racconta una stagione particolarmente positiva per le sale e presenta gli appuntamenti più attesi dei prossimi giorni.
Si riapre l’universo Star Wars
Tra gli eventi di punta c’è il ritorno dell’universo di Star Wars con il nuovo film dedicato a “The Mandalorian”, accolto al MIV con una serata speciale pensata per gli appassionati della saga. La premiere sarà accompagnata da gadget dedicati e dalla presenza di figuranti in costume, trasformando il cinema in un piccolo set galattico per una serata a tema.
Dal nuovo Almodóvar ai documentari musicali
La programmazione propone anche cinema d’autore internazionale con il nuovo lavoro di Pedro Almodóvar, uno dei registi europei più apprezzati dal pubblico e dalla critica.
Spazio poi ai documentari dedicati a grandi protagonisti della cultura contemporanea. Tra questi il film su Marracash e quello dedicato a Lucio Fontana, entrambi accompagnati da momenti di approfondimento con esperti e ospiti, per offrire agli spettatori un’esperienza che va oltre la semplice proiezione.
Il thriller francese e la rassegna di qualità
Nella rassegna dedicata al cinema di qualità trova posto anche “Il caso 137”, thriller francese che punta su tensione e atmosfera investigativa. Una proposta che conferma la volontà del MIV di alternare blockbuster, cinema d’autore e produzioni internazionali meno commerciali.
Secondo Signorelli, il pubblico sta rispondendo con entusiasmo a una programmazione sempre più varia, capace di intercettare gusti differenti e di riportare gli spettatori nelle sale.
In arrivo la maratona di “Kill Bill”
Guardando alle prossime settimane, il MIV prepara anche un appuntamento speciale dedicato a Quentin Tarantino. È infatti prevista la proiezione della versione integrale di “Kill Bill”, evento pensato per i fan del regista americano e per gli amanti del grande cinema d’azione.
Gli ascoltatori del podcast di Radio Materia potranno inoltre accedere a una riduzione sul biglietto utilizzando una parola d’ordine che troverete all’interno del podcast
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