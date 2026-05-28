Cinquanta chilometri tra i laghi varesini: con il motogiro solidale si romba per combattere i tumori pediatrici

Torna per il quinto anno consecutivo il Motogiro Solidale organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese: un appuntamento che unisce la passione per le due ruote, la scoperta del territorio e un gesto concreto di generosità.

L’evento si tiene domenica 31 maggio 2026: le iscrizioni si raccolgono direttamente sul posto, ai Giardini Estensi in via Sacco a Varese, a partire dalle 8.30. La partenza è fissata alle 10.30, con arrivo previsto alle 12.30 al Parco Lagozza di Arcisate.

Il percorso

I partecipanti percorreranno circa 50 chilometri attraverso la provincia: da Varese si passa per la Valganna, il lago di Ghirla, Marchirolo, Ponte Tresa, Brusimpiano, Porto Ceresio e Induno Olona, fino all’arrivo al Parco Lagozza di Arcisate. «Abbiamo scelto un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più belli della nostra zona: la Valganna, il lago di Ghirla, il confine con la Svizzera tra Ponte Tresa e Porto Ceresio. Cinquanta chilometri che sono un invito a scoprire un territorio straordinario, in sella a una moto e in buona compagnia» spiega Gianni Vidale, referente organizzativo

Una festa di comunità e solidarietà

All’arrivo il Gruppo Alpini di Arcisate gestirà uno stand gastronomico, mentre Bike House e Bike House Orange allestiscono un’esposizione di motociclette aperta a tutti gli appassionati. Alla sfilata parteciperanno anche le moto storiche, grazie alla collaborazione con il GASAP, il Gruppo Amatori Storici Auto e Moto di Pastrengo, che arricchiranno il corteo con mezzi d’epoca.

Quello che rende speciale però il Motogiro Solidale non è solo la bellezza del tracciato. Come sottolinea Annalisa Mentasti, presidente di Varese Terra di Moto, il comitato che promuove l’uso consapevole delle due ruote alla scoperta del territorio, l’iniziativa coniuga tre valori inscindibili: l’amore per le due ruote, la scoperta del territorio e la solidarietà. «Inoltre, è importante il sistema di rete che si crea – Sottolinea Mentasti – Nei motogiri solidali c’è sempre la compresenza di forze che vigilano sul territorio: Alpini, Associazione Carabinieri, Croce Rossa. È importante che si uniscano».

Le iscrizioni avvengono al momento della partenza, ai Giardini Estensi. Il contributo minimo richiesto è di 15 euro per moto e pilota, 20 euro con passeggero. Il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione L’Arcobaleno di Nichi, impegnata nella lotta ai tumori pediatrici.

La ricevuta dà diritto a partecipare all’estrazione finale dei premi, offerti da Bike House: in palio, tra l’altro, caschi e giacche in Gore-Tex.

La manifestazione gode del patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Varese e del Comune di Arcisate.