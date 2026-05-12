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Busto Arsizio/Altomilanese

Cinque chili di hashish in auto, 22enne arrestato a Grandate dalla Polstrada di Busto Arsizio

Il giovane, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato portato nel carcere di Como in attesa della convalida dell’arresto

polizia stradale generica

La polizia stradale di Busto Arsizio ha arrestato un giovane italiano di 22 anni trovato in possesso di circa cinque chili di hashish durante un controllo lungo l’autostrada, all’altezza di Grandate.

L’arresto è stato eseguito ieri dagli agenti della stradale bustocca. La droga era custodita nel bagaglio dell’auto, all’interno di una normale busta della spesa e senza particolari sistemi di occultamento.

Il giovane, nato nel 2003 e residente in provincia di Monza e Brianza, aveva un unico precedente per furto risalente al 2017.

Dopo le formalità di rito è stato portato in carcere a Como. Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida dell’arresto.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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