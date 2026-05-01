A maggio arrivano tante mostre interessanti. A Milano ma non solo: vi segnaliamo cinque mostre da segnare per il mese di maggio, tra Gallarate, Sesto Calende, Como e Verbania

Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino. Una collezione svelata

Sesto Calende, Fondazione Giancarlo Sangregorio

Dal 16 maggio 2026

Il prossimo 16 maggio alle ore 11:30 si inaugura Spazio Luce, la nuova area espositiva della Fondazione Giancarlo Sangregorio nata da un recupero di un vecchio edificio rurale, attraverso un bando di Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di ampliare la proposta delle sue offerte culturali: un luogo dinamico destinato a ospitare mostre temporanee, incontri, dialoghi interdisciplinari e progetti dedicati ai giovani artisti.

L’apertura sarà accompagnata da una mostra, dal titolo Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino. Una collezione svelata.

Dal 16 maggio al 29 novembre, la rassegna, curata da Lorella Giudici, con il contributo di Martina Cortese, con il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Sesto Calende, con il sostegno di Fondazione Cariplo, sponsor FNM Group ed Enel, propone, attraverso 34 opere, tutte provenienti dalla collezione di Sangregorio, un dialogo tra alcune delle personalità più rilevanti dell’arte italiana del secondo Novecento, da Lucio Fontana a Enrico Baj, da Mimmo Rotella ad Aldo Mondino, ad altri ancora.

Alessandro Mendini. Cose. Stanze come Mondi

Verbania, Villa Giulia

Dal 16 maggio al 27 settembre 2026

Ad Alessandro Mendini, Verbania dedica una ricca antologica, ospitata dal 16 maggio al 27 settembre 2026 a Villa Giulia, sul versante piemontese del lago Maggiore.

La mostra, dal titolo Alessandro Mendini. Cose. Stanze come mondi, curata da Loredana Parmesani, organizzata dal Comune di Verbania in collaborazione con l’Archivio Alessandro Mendini (Elisa e Fulvia Mendini), con il patrocino di Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi, Museo del Paesaggio di Verbania, Ente Giardini Botanici Villa Taranto, Associazione Amalago, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, presenta 130 opere, tra le più iconiche della sua sterminata produzione, capaci di ripercorrere la sua carriera, coprendo un vasto arco cronologico che, dai primi passi nel Radical Design milanese degli anni settanta si spinge alle teorie postmoderne, che si ritrovano anche nella sua collaborazione con l’azienda Alessi, che proprio nella Provincia del Verbano Cusio Ossola ha la sua sede operativa.

Qui e altrove. Gli ambienti di Paolo Scheggi 1964 – 1971

Gallarate, Museo Maga

Dal 23 maggio all’11 ottobre 2026

Dal 23 maggio all’11 ottobre 2026, il Maga di Gallarate ospita una mostra dedicata a Paolo Scheggi (1940-1971), uno dei protagonisti internazionali delle indagini sperimentali degli anni Sessanta, erede dello Spazialismo e tra i fondatori della pittura monocroma e oggettuale.

L’esposizione, curata da Emma Zanella, direttrice del Maga, e da Ilaria Bignotti, curatrice scientifica dell’Archivio Scheggi, realizzata in collaborazione con l’Associazione Paolo Scheggi dai cui provengono le opere e i documenti letterari e iconografici esposti, celebra l’ingresso dell’opera del maestro toscano dal titolo Struttura modulare (1967), nelle collezioni permanenti del Museo Maga, reso possibile grazie alla vincita del bando indetto da PAC-Piano per l’Arte Contemporanea 2025 della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Le strade terminano prima di cominciare. Vincenzo Agnetti e le tracce fotografiche

Gallarate, museo Maga.

Dal 23 maggio all’11 ottobre 2026

A seguito della vittoria del bando “Strategia Fotografia 2025” della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il Maga acquisisce una serie di opere di Vincenzo Agnetti (1926-1981) dal titolo Dopo le Grandi Manovre.

Per approfondire questo importante ampliamento della collezione, il museo gallaratese presenta, dal 23 maggio all’11 ottobre 2026, una mostra dedicata a Vincenzo Agnetti, maestro concettuale italiano, nell’anno del centenario della sua nascita, che si tiene in contemporanea a un’analoga iniziativa riservata a Paolo Scheggi.

Il progetto espositivo, curato da Alessandro Castiglioni, vicedirettore del Maga, nasce da uno stretto dialogo con l’Archivio dell’artista e pone l’attenzione sullo specifico interesse di Agnetti per la fotografia concettuale e per una pratica che mette al centro la capacità narrativa del frammento fotografico, della sua decontestualizzazione e ricontestualizzazione, l’attraversamento della storia e dei media, il dialogo con la letteratura e con la tecnologia.

William Turner a Como

Como, Palazzo del Broletto, Pinacoteca civica

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale, che ruota attorno alla figura di William Turner (1775-1851), l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese.

Il progetto espositivo, curato da Elizabeth Brooke, ideato e organizzato dal Comune di Como e dalla Tate di Londra, la principale istituzione britannica dedicata all’arte, da cui provengono tutte le opere, presenta al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca civica, la mostra dal titolo Turner: l’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano.

La rassegna, che si avvale della partnership della Camera di Commercio Como-Lecco e dello sponsor Villa Erba, sponsor tecnico ASF, documenta quanto il viaggio sia stato di fondamentale importanza per definire la cifra espressiva di William Turner, e si concentra su come il paesaggio italiano, in particolare quello di Como e del suo territorio, abbia contribuito a sviluppare il suo talento.