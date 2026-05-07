Cinque pianisti della stessa famiglia sul palco per l’Africa

Una serata di grande musica, ma soprattutto di solidarietà. Giovedì 14 maggio alle 21 il Teatro Intred di Varese ospiterà il “Concerto solidale con il maestro Roberto Plano and Family”, evento benefico che vedrà protagonisti cinque musicisti appartenenti alla stessa famiglia, riuniti sul palco per sostenere i progetti sanitari e formativi di Apa Odv e dell’Ong Cuamm Medici con l’Africa.

Quello che si annuncia è un appuntamento raro, forse unico. Roberto Plano, pianista di fama internazionale originario di Induno Olona, si esibirà infatti insieme alla moglie Paola Del Negro e alle figlie Elisa, Anna e Sofia in un programma per due pianoforti a 4, 6, 8 e 10 mani. Un vero ensemble familiare che promette di regalare al pubblico varesino una serata destinata a restare nella memoria.

LA LUNGA CARRIERA DI ROBERTO PLANO

Plano è tra i pianisti italiani più apprezzati nel mondo. Vincitore del Cleveland International Piano Competition, dopo una lunga esperienza negli Stati Uniti è stato il primo italiano a ottenere una cattedra di pianoforte alla Boston University e nel 2018 ha ricevuto l’American Prize, altro riconoscimento mai assegnato prima a un musicista italiano.

Oggi insegna alla Scuola universitaria del Conservatorio di Lugano ed è International Visiting Professor al Royal Northern College di Manchester.

Accanto a lui saliranno sul palco Paola Del Negro, pianista e scrittrice recentemente nominata docente al Conservatoire de Musique di Ginevra, e le tre figlie, formatesi tra Stati Uniti ed Europa e già vincitrici di numerosi premi musicali.

UN RICCO PROGRAMMA PER LA SERATA DI VARESE

Il programma spazierà da Fauré a Brahms, da Rachmaninoff a De Falla, fino alla trascinante chiusura con una trascrizione del “Bolero” di Ravel, eseguita sui due gran coda Fazioli. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Varese, oltre che dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e di diverse associazioni professionali del settore sanitario. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ai progetti medici, odontoiatrici e di supporto formativo che Apa porta avanti in Tanzania.