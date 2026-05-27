Circonvenzione d’incapace, la Procura di Busto Arsizio ordina il sequestro preventivo per 14 milioni

Sequestro preventivo da oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore tessile bergamasco in condizioni di fragilità. È l’operazione eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia insieme alla Polizia di Stato di Bergamo, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge anche la Procura di Busto Arsizio.

Le indagini, avviate dopo la denuncia di un familiare della vittima, avrebbero fatto emergere un presunto sistema di approfittamento dello stato di debolezza dell’imprenditore, che sarebbe stato progressivamente estromesso dalla gestione della propria società e depauperato del patrimonio aziendale e personale.

Tra gli indagati figurano un commercialista e due avvocati, uno dei quali anche amministratore di sostegno.

Sulla base degli accertamenti su documentazione societaria, conti correnti e atti medico-legali, il gip ha convalidato il sequestro che ha colpito quote societarie, beni e strumenti finanziari. Per garantire la continuità dell’azienda, i beni sono stati affidati a un amministratore giudiziario.

Secondo gli investigatori, il danno non avrebbe riguardato solo la società ma anche i risparmi personali: circa 4 milioni di euro sarebbero stati trasferiti con bonifici diretti e altri 9 milioni investiti in titoli poi intestati ai familiari coinvolti.

Contestata anche l’ipotesi di autoriciclaggio, attraverso operazioni finanziarie volte a ostacolare la tracciabilità dei fondi.

La Procura di Busto Arsizio ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza.