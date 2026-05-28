Cislago e il mondo del basket piangono Nicolò Vergani. Aveva compiuto 18 anni da pochi giorni

L’intera comunità di Cislago e il mondo del basket locale sono avvolti da un profondo senso di sconforto per la perdita di Nicolò Vergani, il giovane di soli 18 anni rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 25 maggio a Carbonate (leggi qui). Nicolò, che viveva a Cislago con la famiglia, militava nella formazione Under 19 del Progetto Ma.Go, la realtà cestistica che unisce i comuni di Olgiate Olona, Marnate e Gorla Minore. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto tra i compagni di squadra e gli amici, che lo ricordano come un ragazzo dal cuore d’oro.

Il primo cittadino di Cislago, Stefano Calegari, ha espresso vicinanza alla famiglia: «Posso solamente, a nome mio, di tutta l’amministrazione e della cittadinanza portare un grosso abbraccio alla famiglia. Un abbraccio profondo, sincero e commosso a tutte le persone che hanno voluto bene a Nicolò. Di fronte a una tragedia così spero che possano sentire la vicinanza della comunità. Il gesto di donare gli organi è una bellissima cosa e trasforma questo momento in un messaggio di speranza».

Il cordoglio del Progetto Ma.Go e di Fagnano Olona

La società sportiva Progetto Ma.Go ha affidato ai social un messaggio carico di commozione per salutare il proprio atleta. La dirigenza e lo staff si sono stretti attorno ai genitori e ai fratelli in questo momento di inimmaginabile dolore. Nicolò non era solo un giocatore, ma una presenza solare che incarnava i valori più sani dello sport. «La dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti di Progetto Ma.Go – il ricordo della società – partecipano sentitamente al dolore per la prematura scomparsa di Nicolò Vergani, nostro atleta dell’Under 19 e persona genuina e splendida. Ci stringiamo alla famiglia di Nik e porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Lele, Valentina, Letizia e Stefano. Nik, ti sentiremo sempre in campo con noi».

Anche da Fagnano Olona è giunto un messaggio di vicinanza attraverso l’A.S.D. Comitato Genitori: «Partecipiamo con profonda commozione al dolore di Progetto Ma.Go per la scomparsa di Nicolò Vergani, giovane cestista della squadra U19, classe 2008. La nostra società si stringe con affetto alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società Ma.Go, porgendo le più sentite condoglianze. Riposa in pace, Nicolò».