Cislago in lutto per la morte del giovane Nicolò, il Comune sospende il Battesimo Civico dei Diciottenni
L’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere gli appuntamenti previsti domenica 31 maggio dopo la tragica scomparsa del ragazzo che era diventato maggiorenne da pochi giorni
Il Comune di Cislago ha annunciato la sospensione del “Battesimo Civico dei Diciottenni” e di tutti gli eventi collegati previsti per domenica 31 maggio nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica.
La decisione è stata comunicata dall’Amministrazione comunale dopo la tragica e prematura scomparsa di Nicolò Vergani, diciottenne della comunità cislaghese, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 maggio a Carbonate.
Il cordoglio della comunità
Nel messaggio diffuso dal Comune emerge il forte dolore che ha colpito il paese: «L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita dalla tragica e prematura scomparsa del giovane Nicolò, diciottenne della nostra comunità, avvenuta a seguito di un incidente stradale, comunica la sospensione dell’iniziativa “Battesimo Civico dei Diciottenni” e di tutti gli eventi ad essa collegati, previsti per domenica 31 maggio».
Parole accompagnate dalla vicinanza dell’intera comunità alla famiglia del ragazzo: «L’intera Comunità si stringe con profondo cordoglio e commozione attorno alla famiglia, in questo momento di immenso dolore».
Stop agli eventi del 31 maggio
La sospensione riguarda quindi il Battesimo Civico dedicato ai ragazzi della classe 2008, momento simbolico durante il quale era prevista la consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni.
Annullato anche il reading musicale “L’Idea di Sandro – Ritratto del Giovane Pertini”, spettacolo dedicato alla figura dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini inizialmente previsto a seguire.
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