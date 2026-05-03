Cislago saluta il dottor Enrico Alberti: il medico di famiglia va in pensione

Una vita dedicata ai pazienti, con un camice diventato negli anni simbolo di rassicurazione e professionalità per l’intera comunità. Cislago saluta il dottor Enrico Alberti, che conclude oggi il suo incarico come Medico di Medicina Generale per godersi la meritata pensione.

Un impegno che va oltre la cura

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto rendere omaggio pubblicamente alla figura di Alberti, sottolineando come il suo lavoro non si sia limitato alla pratica medica clinica. Il dottore si è infatti distinto per:

Umanità e sensibilità: Doti con cui ha saputo accompagnare nel tempo diverse generazioni di cislaghesi.

Visione organizzativa: A lui viene riconosciuto il merito di aver promosso e implementato il servizio di medicina associata sul territorio, migliorando sensibilmente l’assistenza per i cittadini.

Professionalità: Una preparazione costante che lo ha reso un esempio per i colleghi e un punto di riferimento per l’amministrazione locale.

Il messaggio dell’Amministrazione

«La vera medicina non riguarda solo il curare le malattie, ma prendersi cura delle persone» : è questa la citazione che accompagna il saluto ufficiale del Comune, a testimonianza di un legame profondo con il territorio.

Dal Comune arrivano i migliori auguri per questo nuovo capitolo di vita, con un ringraziamento per essere stato un “esempio per tutti”. Per i pazienti di Cislago si chiude un’era, ma resta l’eredità di un modello di medicina di prossimità costruito con impegno costante