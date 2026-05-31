Cislago si ferma per l’ultimo abbraccio a Nicolò Vergani: funerali il 1° giugno nella chiesa di Santa Maria Assunta

La comunità di Cislago si stringe attorno alla famiglia di Nicolò Vergani, il giovane di 18 anni deceduto nei giorni scorsi in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lunedì 25 maggio a Carbonate mentre era in sella alla sua moto.

Una tragedia che ha profondamente colpito il paese e che ha portato anche l’Amministrazione comunale a sospendere le iniziative previste per il Battesimo Civico dei diciottenni e gli eventi collegati alla Festa della Repubblica, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.

Lunedì i funerali nella chiesa parrocchiale

I funerali di Nicolò Vergani saranno celebrati lunedì 1 giugno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cislago.

La celebrazione sarà preceduta dalla recita del Rosario alle 10. Dopo la messa seguirà l’inumazione nel cimitero cittadino.

Una comunità colpita dal dolore

La notizia della morte di Nicolò ha suscitato grande commozione non solo a Cislago ma in tutto il territorio del Saronnese. Il ragazzo, appena diciottenne, era molto conosciuto e la sua scomparsa ha generato numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza sui social network.

L’intera comunità si è stretta attorno ai genitori, alla sorella Letizia, al fratello Stefano e a tutti i familiari, condividendo il dolore per una perdita tanto improvvisa quanto drammatica.

Avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia

Per manifestare concretamente la propria vicinanza ai familiari è stata avviata anche una raccolta fondi online destinata a sostenere la famiglia di Nicolò in questo momento particolarmente difficile.

L’iniziativa è stata promossa da amici e persone vicine alla famiglia e ha già raccolto numerose adesioni. Chi desidera contribuire può effettuare una donazione attraverso la piattaforma GoFundMe a questo link: https://gofund.me/57aabf640

Un gesto di solidarietà che testimonia ancora una volta l’affetto e la partecipazione della comunità nei confronti della famiglia del giovane.