Cittiglio, passeggiata a Vararo tra natura, geologia e tradizioni delle Valli del Verbano

L’iniziativa della Comunità Montana Valli del Verbano propone un’esperienza gratuita tra sentieri, panorami, giochi educativi e visite nei luoghi storici dell’antico borgo

Domenica 17 maggio 2026 torna l’iniziativa “Passeggiate ed esperienze alla scoperta delle Valli del Verbano” con un appuntamento dedicato all’alpeggio di Vararo, frazione montana di Cittiglio. Un pomeriggio tra sentieri, scorci panoramici, giochi e racconti del territorio pensato per adulti e bambini.

L’appuntamento è fissato per le ore 15 al parcheggio di Vararo, da dove partirà il percorso guidato alla scoperta di uno dei borghi più caratteristici delle Valli del Verbano. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, propone un’esperienza immersiva tra natura, storia locale e osservazione del paesaggio.

Un viaggio tra sentieri e atmosfere d’alpeggio

Il percorso accompagnerà i partecipanti lungo il sentiero per la Val Busegia, tra prati e boschi che raccontano la tradizione dell’alpeggio e la vita di montagna. Durante la passeggiata sarà possibile osservare le particolari formazioni rocciose della zona accompagnati da una geologa, approfondendo così anche gli aspetti naturalistici del territorio.

L’itinerario toccherà inoltre alcuni angoli storici del paese, offrendo la possibilità di conoscere atmosfere e architetture tipiche di un borgo montano che conserva ancora oggi il fascino del passato.

Giochi, profumi e tradizioni locali

Tra le attività previste anche una “caccia all’oggetto misterioso”, pensata per coinvolgere i più piccoli e trasformare la passeggiata in un’esperienza interattiva. Non mancherà poi una tappa dedicata al Roseto, dove i partecipanti potranno scoprire profumi e fioriture del periodo primaverile.

Il percorso includerà anche la visita alla casa-museo “Cort di Ratt”, luogo simbolico della memoria contadina locale, dove sarà possibile immergersi nelle atmosfere delle antiche corti del paese.

Prenotazione obbligatoria

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano con attività didattiche gratuite aperte a tutte le età. Gli organizzatori raccomandano l’utilizzo di calzature adeguate; i cani sono ammessi ma devono essere tenuti al guinzaglio.

La prenotazione è obbligatoria tramite il form online disponibile sul sito della Comunità Montana oppure telefonando al numero 0332 505001 interno 127 negli orari indicati dagli organizzatori.