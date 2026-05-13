Varese News

Sport

Cittiglio ricorda Pierluigi Talamona: alla Varese van Vlaanderen un muro e un trofeo in sua memoria

A un anno dalla tragica scomparsa del campione del mondo gravel di Inarzo, investito sulla Sp1, il 21 giugno gli sarà reso omaggio con un tratto del percorso dedicato e un premio speciale per la squadra gravel più numerosa

Pierluigi Talamona

È passato un anno da quel tragico 13 maggio del 2025 che è costato la vita a Pierluigi Talamona, investito da un’autovettura sulla Provinciale SP1 tra Cocquio Trevisago e Gavirate. Dopo una buona carriera nel ciclismo giovanile il corridore di Inarzo negli ultimi anni si era dedicato al gravel partecipando oltre che a manifestazioni puramente escursionistiche anche a competizioni di questa specialità fino a conquistare il titolo di Campione del Mondo della sua categoria.

È Pierluigi Talamona la vittima dell’incidente a Cocquio: uomo di sfide e trionfi sempre in sella alla sua bicicletta

Gli organizzatori della Varese van Vlaanderen lo ricorderanno il prossimo 21 giugno a Cittiglio in una nuova edizione della classica dei muri: “Pierluigi ha partecipato a tutte le edizioni del nostro evento di Cittiglio – affermano gli organizzatori – e anche a numerosi altri appuntamenti che proponiamo durante l’annata. Lo consideravamo uno di noi in virtù dell’amicizia che ci legava a lui da tanti anni. È per questo che abbiamo chiesto a suo figlio Davide (qui l’intervista)se avesse piacere di ricordare Pierluigi in una giornata che vedrà la partecipazione di tanti amici che hanno condiviso con lui le fatiche e i piaceri della bicicletta”.
A Pierluigi Talamona è stato dedicato uno dei “muri” del percorso gravel, in località Casalzuigno, inoltre verrà premiata con un trofeo in sua memoria la società più numerosa dei gravellisti che prenderanno parte alla terza prova del circuito Gravel Circus. Iscrizioni: Le iscrizioni alla Varese van Vlaanderen sono aperte sulla piattaforma ENDU.

 

Leggi anche

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.