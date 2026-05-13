Cittiglio ricorda Pierluigi Talamona: alla Varese van Vlaanderen un muro e un trofeo in sua memoria
A un anno dalla tragica scomparsa del campione del mondo gravel di Inarzo, investito sulla Sp1, il 21 giugno gli sarà reso omaggio con un tratto del percorso dedicato e un premio speciale per la squadra gravel più numerosa
È passato un anno da quel tragico 13 maggio del 2025 che è costato la vita a Pierluigi Talamona, investito da un’autovettura sulla Provinciale SP1 tra Cocquio Trevisago e Gavirate. Dopo una buona carriera nel ciclismo giovanile il corridore di Inarzo negli ultimi anni si era dedicato al gravel partecipando oltre che a manifestazioni puramente escursionistiche anche a competizioni di questa specialità fino a conquistare il titolo di Campione del Mondo della sua categoria.
È Pierluigi Talamona la vittima dell’incidente a Cocquio: uomo di sfide e trionfi sempre in sella alla sua bicicletta
Gli organizzatori della Varese van Vlaanderen lo ricorderanno il prossimo 21 giugno a Cittiglio in una nuova edizione della classica dei muri: “Pierluigi ha partecipato a tutte le edizioni del nostro evento di Cittiglio – affermano gli organizzatori – e anche a numerosi altri appuntamenti che proponiamo durante l’annata. Lo consideravamo uno di noi in virtù dell’amicizia che ci legava a lui da tanti anni. È per questo che abbiamo chiesto a suo figlio Davide (qui l’intervista)se avesse piacere di ricordare Pierluigi in una giornata che vedrà la partecipazione di tanti amici che hanno condiviso con lui le fatiche e i piaceri della bicicletta”.
A Pierluigi Talamona è stato dedicato uno dei “muri” del percorso gravel, in località Casalzuigno, inoltre verrà premiata con un trofeo in sua memoria la società più numerosa dei gravellisti che prenderanno parte alla terza prova del circuito Gravel Circus. Iscrizioni: Le iscrizioni alla Varese van Vlaanderen sono aperte sulla piattaforma ENDU.
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