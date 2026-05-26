Clara Dalla Pozza festeggia il secondo mandato: «Brindiamo alla lealtà, a una vittoria nasce da impegno e trasparenza»

«Brindiamo alla lealtà, siamo davvero felici di avere vinto con una campagna elettorale corretta e trasparente. Ne siamo fieri e crediamo che i cittadini abbiano capito che questo è il tratto distintivo del nostro gruppo, oltre all’impegno quotidiano di mettere sempre e solo davanti a tutto l’interesse dei lonatesi e del nostro paese».

Tra abbracci, brindisi e una commozione difficile da trattenere, Clara Dalla Pozza ha festeggiato in sala consiliare la riconferma alla guida di Lonate Ceppino. Il risultato delle urne parla chiaro: la sindaca uscente è stata premiata con una percentuale che sfiora il 60%, al termine di una campagna elettorale intensa e non sempre semplice, ma che ha scelto di affrontare con uno stile preciso, fatto di presenza costante, confronto diretto e toni pacati.

Quando arriva sera, la stanchezza si sente tutta, ma viene coperta dall’entusiasmo e dall’emozione del momento.

«Felice della fiducia che i cittadini ci hanno dato»

«Contentissima, stanchissima, felicissima – dice sorridendo – sono felice di questa fiducia che mi hanno dato ancora una volta i cittadini lonatesi».

Dalla Pozza rivendica soprattutto il metodo con cui lei e la sua squadra hanno affrontato questi mesi. Una campagna costruita sul contatto diretto con le persone, senza scorciatoie e glissa come ha fatto durante tutta la campagna elettorale sul “tradimento” del suo assessore ai lavori pubblici Maurizio Caimi, che si è presentato con una propria lista con l’appoggio di Forza Italia.

«Non è stata una campagna semplice, ma credo che aver dimostrato trasparenza, esserci sempre stata, aver messo la faccia per me e per il mio gruppo abbia ripagato. Vuol dire anche spiegare i programmi, non nascondersi dietro ai gazebo, ma fare presenza fisica perché la gente capisca. Noi abbiamo cercato fino all’ultimo di far capire che non erano stati cinque anni facili e che abbiamo fatto il possibile».

Parole che raccontano non solo la soddisfazione per il risultato, ma anche il peso di un mandato affrontato in anni complessi e la volontà di dare continuità a un percorso amministrativo iniziato cinque anni fa.

Il valore della squadra

Nel racconto della sindaca riconfermata torna spesso il tema del gruppo. Un elemento che considera decisivo per la vittoria: «Speravamo di essere riconfermati perché quello che avevamo seminato potesse crescere. Ho avuto accanto un gruppo preparato, forte, che durante le riunioni aperte alla cittadinanza ci ha messo la faccia e la competenza. Sono orgogliosa di loro».

Poi il pensiero corre subito ai cittadini e al sostegno ricevuto in queste settimane: «Voglio dire grazie. Grazie a chi ha scelto di credere in me, in noi, nel nostro impegno e nel nostro percorso. Nulla è mai scontato e proprio per questo ogni parola, ogni gesto, ogni sostegno ha un valore enorme».

«Il sociale non può fermarsi»

I festeggiamenti dureranno il tempo di una serata, perché poi si torna al lavoro. «So già qual è la prima cosa che troverò sulla scrivania del sindaco, temi e probblemi legati al sociale– racconta – Un ambito che non può terminare con un mandato o con l’altro, ma deve continuare ventiquattr’ore su ventiquattro».

Il grazie ai giovani

Tra i ringraziamenti finali, uno dei più sentiti è rivolto ai ragazzi che hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale.

«Infine ringrazio i tanti ragazzi che hanno partecipato in modo attivo: è stata la campagna dei giovani, che si sono impegnati tanto e hanno dato davvero una marcia in più a tutto il gruppo», dice mentre l’abbraccio del figlio Simone, poco più che ventenne, la travolge.

Per Clara Dalla Pozza ora si apre un nuovo mandato. Con la stessa promessa che ha convinto gli elettori a darle ancora fiducia: presenza, trasparenza e attenzione concreta ai bisogni del paese.