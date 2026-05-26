“Classico in Villa”, a Samarate due serate di musica con giovani talenti e pianoforte protagonista

Due appuntamenti estivi dedicati alla musica classica in una delle cornici più suggestive della città. Torna a Samarate “Il Classico in Villa” rassegna a ingresso libero e gratuito promossa dal Comune, che porterà il pubblico nel giardino delle balaustre di Villa Montevecchio per due serate (domenica 7 giugno e domenica 12 luglio) all’insegna della musica dal vivo.

Entrambi i concerti inizieranno alle 21 e saranno accompagnati da una guida all’ascolto, pensata per accompagnare gli spettatori nella comprensione del programma musicale.

Il primo appuntamento è in calendario per il 7 giugno con “Giovani talenti in concerto”, serata che vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica Europea Giovani, in collaborazione con Albero Musicale. Sul palco saliranno i solisti Marco Karol Vitali al clarinetto, Gabriel Hoek al flauto ed Egon Castiglioni con Ettore Leccese alle trombe. La direzione sarà affidata a Paolo Toscano, allievo del corso di direzione.

Il secondo concerto è previsto per domenica 12 luglio con “Il pianoforte protagonista”, recital affidato al pianista Marcello Pennuto, che guiderà il pubblico in una serata interamente dedicata al repertorio pianistico.

L’iniziativa punta a valorizzare sia i giovani interpreti sia l’esperienza dell’ascolto dal vivo, proponendo due eventi culturali aperti alla cittadinanza in uno spazio di particolare fascino come Villa Montevecchio. In caso di maltempo, gli eventi saranno trasferiti in sedi alternative: il concerto del 7 giugno si terrà nel padiglione ex mensa di via Borsi, mentre quello del 12 luglio sarà ospitato nella Sala Azzurra sempre a Villa Montevecchio. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura del Comune di Samarate al numero 0331 720252 oppure scrivere a cultura@comune.samarate.va.it.