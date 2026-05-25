Claudio Ventimiglia saluta Golasecca: l’ultimo atto da sindaco è per i 100 anni di Elisabetta Gavazzeni
Oggi, 25 maggio, si conclude il mandato del primo cittadino dopo 11 anni alla guida del paese. Il passaggio di consegne nel giorno dello scrutinio: «Lascio senza rimpianti per dedicarmi a famiglia e salute»
Un traguardo storico per la comunità che si intreccia con il passaggio di consegne alla guida del paese. Oggi, lunedì 25 maggio 2026, si conclude ufficialmente il percorso amministrativo del sindaco Claudio Ventimiglia alla guida di Golasecca. Un congedo solenne che il primo cittadino ha voluto celebrare con un ultimo, straordinario atto ufficiale: la festa per i 100 anni della signora Elisabetta Gavazzeni.
L’omaggio alla neo-centenaria
Accompagnato dal parroco di Golasecca, don Luigi Re Cecconi, il sindaco ha consegnato l’omaggio della cittadinanza alla neo-centenaria, visibilmente energica e indipendente.
“Chiudere il mio mandato con la fascia tricolore rendendo omaggio a Elisabetta è un privilegio immenso – ha dichiarato Claudio Ventimiglia –. La sua storia incarna i valori di sacrificio e vitalità della nostra gente: vederla così a cent’anni è il messaggio più bello che potessi lasciare alla mia comunità”.
Il bilancio dopo 11 anni e il futuro
L’addio alla sedia più importante di Palazzo Comunale arriva dopo undici anni intensi, definiti dal sindaco stesso come “bellissimi e carichi di responsabilità”. Una scelta, quella di non ricandidarsi, maturata con serenità e senza recriminazioni.
«Ho scelto di ritirarmi in buon ordine – ha spiegato Ventimiglia –. Lo faccio senza alcun rimpianto, consapevole di aver dato tutto me stesso per il bene comune. È giunto il momento di dedicare il mio tempo a ciò che c’è di più prezioso: la mia salute, la mia famiglia, il mio amato nipotino e le mie passioni».
In attesa del nuovo sindaco
Il saluto del primo cittadino coincide con la giornata elettorale decisiva per le sorti del paese. Nel pomeriggio e in serata, al termine delle operazioni di scrutinio delle schede, si conoscerà il nome del successore.
«Sarò il primo a fare i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo o alla nuova Sindaco/a che prenderà la guida del nostro paese. Ringrazio di cuore tutta la cittadinanza di Golasecca, i dipendenti comunali, i collaboratori e chiunque abbia condiviso con me questo lungo e straordinario viaggio. Viva Golasecca sempre».
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