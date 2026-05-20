Cocquio Trevisago fra sport e solidarietà con la 21ª Camminiamo Insieme

Domenica 24 maggio Cocquio Trevisago ospita la 21ª edizione della “Camminiamo Insieme”, manifestazione podistica organizzata dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia con il patrocinio del Comune. L’iniziativa prevede percorsi di 8,5 km, 4 km e un minigiro di 600 metri per i più piccoli, con il ricavato devoluto a sostegno delle attività motorie degli ospiti della Fondazione.

Percorsi e ritrovo

Il ritrovo è fissato dalle ore 8 al parco pubblico di via Marconi, zona stazione. Alle 8.45 prenderanno il via i bambini fino a 10 anni con il minigiro di 600 metri, mentre alle 9 partiranno i partecipanti ai percorsi podistici da 4 km e 8,5 km, oltre agli appassionati di Nordic Walking. I percorsi sono completamente asfaltati e accessibili anche alle carrozzine, con un anello da 4,1 km da ripetere due volte per completare il tracciato lungo e arrivo all’interno del parco.

Sicurezza e viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, via Marconi, a partire dalla stazione, e il tratto di SP39 dalla rotonda di intersezione con via Milano alla salita di Contrada Costa saranno chiusi al traffico dalle 8 fino al termine della manifestazione, previsto intorno alle 10.30. Successivamente, tra le 11.30 e le 11.45, ci sarà il passaggio di una corsa ciclistica giovanile con chiusura temporanea dei tratti interessati.

Quote di iscrizione e premi

Le iscrizioni prevedono un contributo di 3 euro per i bambini nati dal 2011 e di 7 euro per gli adulti. Sono inclusi ristoro, assistenza medica e assicurazione. Saranno garantite le premiazioni per categorie maschili e femminili, bambini e ragazzi, nonché per i gruppi più numerosi e partecipanti al Nordic Walking.

Finalità benefica

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Sacra Famiglia per sostenere le attività motorie degli ospiti della sede di Cocquio Trevisago, favorendo l’inclusione e la partecipazione anche di persone con disabilità.

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