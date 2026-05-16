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Cocquio Trevisago, Pier Vittorio Buffa incontra i lettori in biblioteca

Durante l’evento saranno presentati i romanzi “Il pane non può aspettare” e “La casa dell’uva fragola”, ambientati tra i paesi del Varesotto

Pier Vittorio Buffa

Pier Vittorio Buffa sarà ospite della biblioteca comunale “E. Gallico” di Cocquio Trevisago per un nuovo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore”. L’evento è in programma sabato 16 maggio alle ore 17 con ingresso libero e gratuito.

Lo scrittore e giornalista presenterà ai lettori due dei suoi romanzi ambientati nella zona di Castello Cabiaglio: “Il pane non può aspettare”, edito da Neri Pozza, e “La casa dell’uva fragola”, pubblicato da Piemme.

Un dialogo tra libri e territorio

Nel corso dell’incontro Pier Vittorio Buffa racconterà curiosità, dettagli e retroscena legati alla realizzazione dei due romanzi, entrambi ambientati nel territorio del Varesotto.

L’autore, noto a livello nazionale e molto conosciuto anche in provincia di Varese, dialogherà con il giornalista Claudio Mezzanzanica, che curerà l’intervista pubblica.

Firmacopie finale alla biblioteca “E. Gallico”

L’appuntamento si svolgerà alla biblioteca comunale “E. Gallico” di Cocquio Trevisago, in Contrada Motta dei Grilli. Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare i libri e partecipare al firmacopie con l’autore.

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Pubblicato il 16 Maggio 2026
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