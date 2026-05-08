Coinger, approvato il bilancio 2025: utile netto di 593.400 euro e prima applicazione della TARIP

L’Assemblea dei Soci di Coinger Srl, riunitasi il 30 aprile 2026, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, il primo redatto nell’ambito dell’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva di bacino (TARIP).

Utile netto di quasi 600mila euro

Il bilancio evidenzia un incremento dei ricavi e un utile netto pari a 593.400 euro, risultato conseguito grazie alle economie di gestione, al recesso del Comune di Buguggiate e dalla corretta gestione degli insoluti. L’Assemblea ha stabilito di destinare il 10% degli utili, secondo previsione statutaria, ai comuni soci e per la quota restante a riserve societarie per autofinanziamento.

I dati di bilancio confermano la solidità economico-finanziaria della società, caratterizzata da un equilibrio favorevole tra patrimonio netto, immobilizzazioni e indice di indebitamento, nonché da adeguati indici di redditività e produttività, elementi fondamentali per la tutela del valore della società, patrimonio pubblico dei 21 Comuni soci.

Che cos’è Coinger: una società di capitali a totale partecipazione pubblica

Per inquadrare correttamente il significato dei numeri appena citati è utile ricordare la natura giuridica di Coinger. Si tratta di una società a responsabilità limitata il cui capitale è interamente detenuto da enti pubblici, nello specifico, i 21 Comuni soci del bacino del Varesotto elencati in calce al comunicato. Non esistono soci privati: ogni quota appartiene a un’amministrazione comunale. In termini concreti questo significa che gli utili prodotti restano nel perimetro pubblico, le scelte strategiche sono in capo alle amministrazioni comunali e i cittadini-utenti sono al tempo stesso, indirettamente, i proprietari del soggetto che eroga il servizio.

Servizio a 90mila abitanti e prima applicazione della TARIP

Il servizio erogato da Coinger è erogato per circa 44mila utenze e 90mila abitanti (-18% sono i disservizi rispetto all’anno precedente secondo quanto segnalato in sede assembleare) fa i conti ora con la nuova attività relativa all’emissione e la riscossione della tariffa puntuale corrispettiva di bacino (TARIP) entrata in vigore nel corso dell’esercizio dell’anno per 18 comuni soci.

Coinger, nell’ambito della propria responsabilità sociale d’impresa, si è inoltre fatta carico dello smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti sul territorio, generando un beneficio economico per i Comuni pari a circa 240.000 euro e favorendo positive ricadute economiche e sociali per gli stakeholder del bacino.

I dati ambientali: differenziata oltre il 78%, indifferenziato a 71 kg pro capite

Dal punto di vista ambientale, la raccolta differenziata si mantiene stabile oltre il 78%, mentre la produzione totale pro capite di rifiuti si attesta a 404 kg annui, con una riduzione di 10 kg rispetto al 2024. Particolarmente significativo il dato relativo al rifiuto indifferenziato, sceso a 71 kg pro capite.

Il commento dell’Amministratore Unico

L’Amministratore Unico Giorgio Ginelli ha dichiarato: «Il bilancio approvato e i risultati positivi delle performance ambientali, unitamente al pieno rispetto delle disposizioni ARERA in materia di regolazione tariffaria e tecnica del servizio, consentono di affermare che Coinger Srl rappresenta una società pubblica efficiente, capace di generare valore per i Comuni soci e per il territorio attraverso un servizio strutturato in modo omogeneo e uniforme. La società rappresenta di fatto un ambito territoriale ottimale di aggregazione volontaria, realizzando un modello unico in Regione Lombardia».

Rinnovati gli organi societari e il Comitato per il Controllo Analogo

Nel corso della medesima Assemblea, i soci hanno inoltre provveduto al rinnovo degli organi societari, nominando Giorgio Ginelli quale Amministratore Unico per il prossimo triennio e Ugo Venanzio Gaspari quale Revisore Unico.

È stato altresì nominato il nuovo Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, in rappresentanza dei 21 Comuni soci, composto da Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago; Antonio Germanò, assessore del Comune di Venegono Inferiore; Elisa Montagna, assessore del Comune di Cazzago Brabbia; Giacomo Tamborini, vicesindaco del Comune di Azzate; e Giuseppe Gabri, sindaco del Comune di Castronno. Successivamente, Giuseppe Gabri è stato nominato coordinatore del Comitato stesso.

I comuni aderenti

Fano parte del consorzio Coinger 21 comuni per un totale di 44mila utente e 90mila cittadini serviti. ecco l’elenco dei comuni: Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore.