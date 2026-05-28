Col nuovo orario Trenord più treni per il lago Maggiore. Ma ci si mettono di mezzo i cantieri sui binari
Al via il nuovo orario estivo di Trenord, con il rafforzamento anche del servizio nei festivi verso Arona e Domodossola. I cantieri previsti da Rfi e FerrovieNord però impattano sul servizio sia verso il Verbano che verso il Ceresio
Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il Lago Maggiore, il Lago di Como, Lecco, la Valtellina; da settembre saranno aggiunti collegamenti sulle linee suburbane. Con l’inizio di giugno prendono il via anche alcuni dei grandi cantieri previsti dai gestori delle infrastrutture RFI e FerrovieNord nei mesi estivi: dal 3 la “Fase 1” dei lavori al Ponte sul Po; dal 7 sulle tratte Rho-Gallarate, Gallarate-Porto Ceresio/Stabio, Lecco-Triuggio, dal 14 sulle tratte Domodossola-Arona e Rho-Milano Certosa; dal 15 fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago.
I lavori infrastrutturali, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio e comporteranno variazioni al viaggio dei passeggeri. Trenord ha predisposto bus sostitutivi e itinerari alternativi in treno, per garantire gli spostamenti delle persone verso tutte le destinazioni.
Le informazioni sul nuovo orario, sui cantieri e gli aggiornamenti sulle soluzioni di viaggio sono disponibili su trenord.it e App.
Il nuovo orario
Da domenica 14 giugno l’orario del servizio ferroviario regionale vedrà progressivi potenziamenti del servizio, a beneficio dei flussi estivi. Ulteriori aggiunte saranno previste da lunedì 14 settembre, in vista della ripresa. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche.
I potenziamenti dal 14 giugno
Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. I collegamenti fra Milano e Lecco, Sondrio, Tirano saranno potenziati con nuovi treni e prolungamenti di corse già in orario, a beneficio dei flussi di viaggiatori nei giorni feriali e nei festivi.
Per i collegamenti con Lecco e la Valtellina sarà aumentata l’offerta da Milano Porta Garibaldi: 18 corse della linea Lecco-Sondrio avranno origine/destinazione a Milano Porta Garibaldi. Nei feriali e nei festivi tutte le corse della linea effettueranno anche la fermata di Castione Andevenno.
Da Milano
- sarà attivata la nuova corsa 10380 (Milano Porta Garibaldi 20.22-Lecco 21.15)
- la corsa 2840 (Milano Centrale 20.20-Sondrio 22.43) sarà prolungata fino a Tirano, dove arriverà alle ore 22.52
- la corsa 2842 (Milano Centrale 21.20-Lecco 22.01) prolungherà il viaggio fino a Sondrio
- la corsa 2844 (Milano Centrale 22.20-Lecco 23.01), che oggi circola solo nei festivi, circolerà tutti i giorni e sarà prolungata fino a Sondrio
- la corsa 2874 (Milano Centrale 17.50-Lecco 18.35), che ora circola tutti i giorni, circolerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
Da Tirano, Sondrio, Colico, Lecco
- la corsa 2811 (Lecco 5.49-Milano Centrale) avrà origine da Sondrio alle ore 4.40
- la corsa 2819 (Sondrio 8.41-Milano Centrale 10.40) avrà origine da Tirano alle 8.08
- sarà attivata la nuova corsa 2845 (Colico 22.15-Milano Centrale 23.40), che circolerà tutti i giorni. Per lavori sulla linea, dal 15 al 26 giugno avrà destinazione a Milano Greco Pirelli.
- la corsa 2855 (Colico 6.14-Milano Rogoredo 8.26), che ora circola tutti i giorni, circolerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola. Quattro corse che oggi circolano nei feriali dal lunedì al venerdì viaggeranno tutti i giorni: 10230 (Milano Porta Garibaldi 14.40-Arona 15.49), 10233 (Arona 16.14-Milano Porta Garibaldi 17.20), 10238 (Milano Porta Garibaldi 18.40-Arona 19.49), 10241 (Arona 20.14-Milano Porta Garibaldi 21.20).
Dal 14 giugno al 26 luglio la direttrice sarà oggetto di lavori infrastrutturali che causeranno la sospensione della circolazione dei treni fra Domodossola e Arona e, dal 20 al 26 luglio, anche fra Arona e Sesto Calende.
Milano Cadorna-Saronno-Como Lago. L’offerta verso il Lago di Como sarà potenziata nei festivi con le corse 3133 (Milano Cadorna 11.00-Como Lago 11.48) e 3142 (Como Lago 12.12-Milano Cadorna 13.01).
Milano Cadorna-Saronno-Novara Nord. Le corse della linea il sabato effettueranno la fermata di Galliate Parco del Ticino, già servita la domenica e nei festivi. La modifica ha l’obiettivo di servire i flussi di visitatori e turisti diretti al Parco del Ticino.
I potenziamenti dal 14 settembre
S1 Saronno-Milano Passante-Lodi. L’offerta serale sul collegamento Lodi-Milano Bovisa sarà potenziata con l’introduzione di quattro corse 24179 (Milano Bovisa 22.06-Lodi 23.07), 24183 (Milano Bovisa 23.06-Lodi 00.07), 24184 (Lodi 23.23-Milano Bovisa 00.24), 24186 (Lodi 23.53-Milano Bovisa 00.54).
S9 Saronno-Seregno-Albairate. La corsa 24974 (Albairate 19.36-Seregno 20.57) prolungherà il viaggio fino a Saronno, dove arriverà alle 21.24; la 24978 (Albairate 20.36-Milano Greco Pirelli 21.32) prolungherà il viaggio fino a Seregno, dove arriverà alle 21.57.
La corsa 24919 (Milano Lambrate 6.35-Albairate 7.24) avrà origine da Milano Greco Pirelli alle 6.28. Sarà aggiunta la corsa 30484/24983 (Saronno 21.35-Milano Rogoredo 22.47).
Milano Cadorna-Saronno-Como Lago. Nei feriali dal lunedì al venerdì in aggiunta al potenziamento previsto da giugno saranno effettuato altre quattro corse: 1138 (Como Lago 10.46-Milano Cadorna 11.48), 1142 (Como Lago 11.46-Milano Cadorna 12.48), 1129 (Milano Cadorna 10.13-Como Lago 11.14), 1133 (Milano Cadorna 11.13-Como Lago 12.14).
I cantieri estivi
Nei mesi estivi su diverse linee prenderanno il via importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi dei gestori delle infrastrutture, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio.
Di seguito i cantieri al via nel mese di giugno. Su trenord.it sono disponibili le informazioni sulle soluzioni di viaggio e gli aggiornamenti.
3 giugno-30 settembre: modifiche circolazione Ponte Po
Per lavori di manutenzione straordinaria al Ponte sul Po, subirà modifiche la circolazione delle linee Asti-Alessandria/Novi Ligure-Pavia-Milano, Stradella-Pavia-Milano, S19 Albairate-Milano Rogoredo. Le modifiche si articoleranno in tre fasi:
- 3 giugno-19 luglio “Fase 1”, e 29 agosto-30 settembre “Fase 3”: la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava. Sarà parzialmente rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli-Novi Ligure e Milano Greco Pirelli-Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti-Alessandria-Milano Centrale, RV Genova-Milano Centrale, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza; saranno inoltre previsti bus sostitutivi
- 20 luglio-28 agosto “Fase 2”: sarà sospesa la circolazione dei treni nella tratta Pavia-Voghera/Pinarolo Po. Per i viaggiatori saranno attivati bus sostitutivi; i “Treni del mare” seguiranno itinerari alternativi
7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio
Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI, sarà sospesa la circolazione dei treni lungo le tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio, con impatto sul servizio delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio, TILO S40 Como-Mendrisio-Varese, TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.
Lungo le tratte interrotte sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Ai viaggiatori saranno indicati itinerari alternativi, in particolare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate per gli spostamenti fra Milano e Gallarate.
7-13 giugno: sospesa circolazione Gallarate-Rho
Per lavori di potenziamento svolti da RFI, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Rho, con impatto sul servizio delle linee Milano-Gallarate-Luino, Milano-Domodossola.
Sulle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa il cantiere si aggiungerà a quello che interessa le tratte Gallarate-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio. Per questo, dal 7 al 13 giugno sarà completamente sospeso il servizio delle linee Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. La linea S5 circolerà solo fra Rho e Treviglio.
Fra Gallarate e Rho sarà attivato un servizio sostitutivo su bus; l’offerta delle linee interessate sarà rimodulata in modo da garantire tutti i collegamenti. Per spostarsi fra Milano, Gallarate e Domodossola sarà possibile utilizzare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate, che nei giorni di lavori prolungherà la corsa per e da Arona/Domodossola.
7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Triuggio-Lecco e Como Camerlata-Molteno
Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sulla linea Como-Molteno-Lecco.
Per la sostituzione della linea S7, saranno attivi bus sostitutivi fra Lecco e Triuggio; fra Triuggio e Milano circoleranno i treni. Per la linea Como-Lecco sarà attivato un servizio sostitutivo Como Camerlata-Molteno; fra Como San Giovanni e Como Camerlata i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S11 o della linea Milano Cadorna-Como Lago, grazie all’interscambio a Camerlata.
14 giugno-13 settembre: modifiche circolazione Rho-Milano Certosa
Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano MIND, sarà rimodulata l’offerta delle linee S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Rho-Milano-Como.
La linea S6 circolerà fra Rho e Novara; la S11 fra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. I viaggiatori potranno seguire itinerari ferroviari alternativi, in particolare, la linea S5; le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl.
14 giugno-26 luglio: circolazione sospesa Domodossola-Arona/Sesto Calende
Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona; dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all’intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Fra le stazioni interessate dall’interruzione circoleranno bus sostitutivi.
15 giugno-13 settembre: circolazione sospesa Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago
Per lavori infrastrutturali svolti da FERROVIENORD, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago. Fra le stazioni interessate dall’interruzione circoleranno bus sostitutivi.
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