Col nuovo orario Trenord più treni per il lago Maggiore. Ma ci si mettono di mezzo i cantieri sui binari

Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il Lago Maggiore, il Lago di Como, Lecco, la Valtellina; da settembre saranno aggiunti collegamenti sulle linee suburbane. Con l’inizio di giugno prendono il via anche alcuni dei grandi cantieri previsti dai gestori delle infrastrutture RFI e FerrovieNord nei mesi estivi: dal 3 la “Fase 1” dei lavori al Ponte sul Po; dal 7 sulle tratte Rho-Gallarate, Gallarate-Porto Ceresio/Stabio, Lecco-Triuggio, dal 14 sulle tratte Domodossola-Arona e Rho-Milano Certosa; dal 15 fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago.

I lavori infrastrutturali, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio e comporteranno variazioni al viaggio dei passeggeri. Trenord ha predisposto bus sostitutivi e itinerari alternativi in treno, per garantire gli spostamenti delle persone verso tutte le destinazioni.

Le informazioni sul nuovo orario, sui cantieri e gli aggiornamenti sulle soluzioni di viaggio sono disponibili su trenord.it e App.

Il nuovo orario

Da domenica 14 giugno l’orario del servizio ferroviario regionale vedrà progressivi potenziamenti del servizio, a beneficio dei flussi estivi. Ulteriori aggiunte saranno previste da lunedì 14 settembre, in vista della ripresa. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche.

I potenziamenti dal 14 giugno

Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. I collegamenti fra Milano e Lecco, Sondrio, Tirano saranno potenziati con nuovi treni e prolungamenti di corse già in orario, a beneficio dei flussi di viaggiatori nei giorni feriali e nei festivi.

Per i collegamenti con Lecco e la Valtellina sarà aumentata l’offerta da Milano Porta Garibaldi: 18 corse della linea Lecco-Sondrio avranno origine/destinazione a Milano Porta Garibaldi. Nei feriali e nei festivi tutte le corse della linea effettueranno anche la fermata di Castione Andevenno.

Da Milano

sarà attivata la nuova corsa 10380 (Milano Porta Garibaldi 20.22-Lecco 21.15)

la corsa 2840 (Milano Centrale 20.20-Sondrio 22.43) sarà prolungata fino a Tirano, dove arriverà alle ore 22.52

la corsa 2842 (Milano Centrale 21.20-Lecco 22.01) prolungherà il viaggio fino a Sondrio

la corsa 2844 (Milano Centrale 22.20-Lecco 23.01), che oggi circola solo nei festivi, circolerà tutti i giorni e sarà prolungata fino a Sondrio

la corsa 2874 (Milano Centrale 17.50-Lecco 18.35), che ora circola tutti i giorni, circolerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì

Da Tirano, Sondrio, Colico, Lecco

la corsa 2811 (Lecco 5.49-Milano Centrale) avrà origine da Sondrio alle ore 4.40

la corsa 2819 (Sondrio 8.41-Milano Centrale 10.40) avrà origine da Tirano alle 8.08

sarà attivata la nuova corsa 2845 (Colico 22.15-Milano Centrale 23.40), che circolerà tutti i giorni. Per lavori sulla linea, dal 15 al 26 giugno avrà destinazione a Milano Greco Pirelli.

la corsa 2855 (Colico 6.14-Milano Rogoredo 8.26), che ora circola tutti i giorni, circolerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola. Quattro corse che oggi circolano nei feriali dal lunedì al venerdì viaggeranno tutti i giorni: 10230 (Milano Porta Garibaldi 14.40-Arona 15.49), 10233 (Arona 16.14-Milano Porta Garibaldi 17.20), 10238 (Milano Porta Garibaldi 18.40-Arona 19.49), 10241 (Arona 20.14-Milano Porta Garibaldi 21.20).

Dal 14 giugno al 26 luglio la direttrice sarà oggetto di lavori infrastrutturali che causeranno la sospensione della circolazione dei treni fra Domodossola e Arona e, dal 20 al 26 luglio, anche fra Arona e Sesto Calende.

Milano Cadorna-Saronno-Como Lago. L’offerta verso il Lago di Como sarà potenziata nei festivi con le corse 3133 (Milano Cadorna 11.00-Como Lago 11.48) e 3142 (Como Lago 12.12-Milano Cadorna 13.01).

Milano Cadorna-Saronno-Novara Nord. Le corse della linea il sabato effettueranno la fermata di Galliate Parco del Ticino, già servita la domenica e nei festivi. La modifica ha l’obiettivo di servire i flussi di visitatori e turisti diretti al Parco del Ticino.

I potenziamenti dal 14 settembre

S1 Saronno-Milano Passante-Lodi. L’offerta serale sul collegamento Lodi-Milano Bovisa sarà potenziata con l’introduzione di quattro corse 24179 (Milano Bovisa 22.06-Lodi 23.07), 24183 (Milano Bovisa 23.06-Lodi 00.07), 24184 (Lodi 23.23-Milano Bovisa 00.24), 24186 (Lodi 23.53-Milano Bovisa 00.54).

S9 Saronno-Seregno-Albairate. La corsa 24974 (Albairate 19.36-Seregno 20.57) prolungherà il viaggio fino a Saronno, dove arriverà alle 21.24; la 24978 (Albairate 20.36-Milano Greco Pirelli 21.32) prolungherà il viaggio fino a Seregno, dove arriverà alle 21.57.

La corsa 24919 (Milano Lambrate 6.35-Albairate 7.24) avrà origine da Milano Greco Pirelli alle 6.28. Sarà aggiunta la corsa 30484/24983 (Saronno 21.35-Milano Rogoredo 22.47).

Milano Cadorna-Saronno-Como Lago. Nei feriali dal lunedì al venerdì in aggiunta al potenziamento previsto da giugno saranno effettuato altre quattro corse: 1138 (Como Lago 10.46-Milano Cadorna 11.48), 1142 (Como Lago 11.46-Milano Cadorna 12.48), 1129 (Milano Cadorna 10.13-Como Lago 11.14), 1133 (Milano Cadorna 11.13-Como Lago 12.14).

I cantieri estivi

Nei mesi estivi su diverse linee prenderanno il via importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi dei gestori delle infrastrutture, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio.

Di seguito i cantieri al via nel mese di giugno. Su trenord.it sono disponibili le informazioni sulle soluzioni di viaggio e gli aggiornamenti.

3 giugno-30 settembre: modifiche circolazione Ponte Po

Per lavori di manutenzione straordinaria al Ponte sul Po, subirà modifiche la circolazione delle linee Asti-Alessandria/Novi Ligure-Pavia-Milano, Stradella-Pavia-Milano, S19 Albairate-Milano Rogoredo. Le modifiche si articoleranno in tre fasi:

3 giugno-19 luglio “Fase 1”, e 29 agosto-30 settembre “Fase 3”: la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava. Sarà parzialmente rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli-Novi Ligure e Milano Greco Pirelli-Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti-Alessandria-Milano Centrale, RV Genova-Milano Centrale, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza; saranno inoltre previsti bus sostitutivi

20 luglio-28 agosto “Fase 2”: sarà sospesa la circolazione dei treni nella tratta Pavia-Voghera/Pinarolo Po. Per i viaggiatori saranno attivati bus sostitutivi; i “Treni del mare” seguiranno itinerari alternativi

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI, sarà sospesa la circolazione dei treni lungo le tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio, con impatto sul servizio delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio, TILO S40 Como-Mendrisio-Varese, TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Lungo le tratte interrotte sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Ai viaggiatori saranno indicati itinerari alternativi, in particolare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate per gli spostamenti fra Milano e Gallarate.

7-13 giugno: sospesa circolazione Gallarate-Rho

Per lavori di potenziamento svolti da RFI, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Rho, con impatto sul servizio delle linee Milano-Gallarate-Luino, Milano-Domodossola.

Sulle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa il cantiere si aggiungerà a quello che interessa le tratte Gallarate-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio. Per questo, dal 7 al 13 giugno sarà completamente sospeso il servizio delle linee Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. La linea S5 circolerà solo fra Rho e Treviglio.

Fra Gallarate e Rho sarà attivato un servizio sostitutivo su bus; l’offerta delle linee interessate sarà rimodulata in modo da garantire tutti i collegamenti. Per spostarsi fra Milano, Gallarate e Domodossola sarà possibile utilizzare la linea Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate, che nei giorni di lavori prolungherà la corsa per e da Arona/Domodossola.

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Triuggio-Lecco e Como Camerlata-Molteno

Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sulla linea Como-Molteno-Lecco.

Per la sostituzione della linea S7, saranno attivi bus sostitutivi fra Lecco e Triuggio; fra Triuggio e Milano circoleranno i treni. Per la linea Como-Lecco sarà attivato un servizio sostitutivo Como Camerlata-Molteno; fra Como San Giovanni e Como Camerlata i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S11 o della linea Milano Cadorna-Como Lago, grazie all’interscambio a Camerlata.

14 giugno-13 settembre: modifiche circolazione Rho-Milano Certosa

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano MIND, sarà rimodulata l’offerta delle linee S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Rho-Milano-Como.

La linea S6 circolerà fra Rho e Novara; la S11 fra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. I viaggiatori potranno seguire itinerari ferroviari alternativi, in particolare, la linea S5; le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl.

14 giugno-26 luglio: circolazione sospesa Domodossola-Arona/Sesto Calende

Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona; dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all’intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Fra le stazioni interessate dall’interruzione circoleranno bus sostitutivi.

15 giugno-13 settembre: circolazione sospesa Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago

Per lavori infrastrutturali svolti da FERROVIENORD, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago. Fra le stazioni interessate dall’interruzione circoleranno bus sostitutivi.